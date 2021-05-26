FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. finans
  4. Nikah salonları, kaplıcalar, atış poligonlarına ne zaman 5000 TL hibe desteği verilecek?

Nikah salonları, kaplıcalar, atış poligonlarına ne zaman 5000 TL hibe desteği verilecek?

26.05.2021 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan pakete göre, koronavirüs tedbirleri dolayısıyla zarar gören esnafa 5 bin ve 3 bin TL olmak üzere tek seferlik verilecek hibe desteği başvuruları dün itibariyle başladı. Vatandaşlar destek paketi için başvurularını e-Devlet üzerinden kimlik numaralarının son hanesine göre yapacak.

Nikah salonları, kaplıcalar, atış poligonlarına ne zaman 5000 TL hibe desteği verilecek?

İki gruba ayrılan destek paketlerinde; ilk gruba 5 bin TL, ikinci gruba da 3 bin TL destek verilecek. Nikah salonları, kaplıcalar ve atış poligonları gibi işletmeler ilk grupta yer alıyor. Buna göre başvurularını belirtilen tarihler arasında tamamlayan işletme sahipleri, başvurularının olumlu sonuçlanması durumunda destekten yararlanabilecek.

BAŞVURALAR 25 MAYIS’TA BAŞLADI

2

Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda Ticaret Bakanlığı tarafından hibe desteği verileceğinin açıklandığı hatırlatılarak, "Hibe desteğinden 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren gelir vergisi mükellefiyeti olan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler kazançlarına esas faaliyet konuları üzerinden yararlanabilecektir. Söz konusu desteğe sadece 17 Mayıs 2021 tarihindeki vergi kayıtları esas alınarak belirlenen ve destek şartlarını taşıyan vatandaşlarımızın başvurusu kabul edilecektir" denildi.

BAŞVURULAR E-DEVLET’TEN

e devlet

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı esnafa hibe desteği için başvurular e-Devlet sayfasından gerçekleştiriliyor. 25 Mayıs tarihinde başlayan destek başvuruları, 23 Haziran 2021 Çarşamba saat 23.59’a kadar devam edecek.

30 günlük süreçte çevrimiçi başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun hizmete erişime engel olmasını önlemek için, başvurular TC kimlik numarasının son hanesine göre alınacak.

kaplıca

SON BAŞVURU 23 HAZİRAN
25 Mayıs tarihinde başlayan hibe başvuruları, 30 gün süre ile yani 23 Haziran’a kadar devam edecek.

HİBE ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
5 bin TL hibe desteği ödemelerinin, başvurular bittikten sonra yani 23 Haziran sonrası yapılacak değerlendirmenin ardından ödeneceği tahmin ediliyor.

Konuya dair Ticaret Bakanlığı ya da diğer resmi kurum ve kişilerden henüz bir açıklama gelmedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kolay yoldan para kazanmak için jigolo oldu, başına gelmeyen kalmadı! Kolay yoldan para kazanmak için jigolo oldu, başına gelmeyen kalmadı!
Nefes Kredisi başvuruları için tarih belli oldu!Nefes Kredisi başvuruları için tarih belli oldu!
18 yaşından küçüklere BES'e katılım imkanı sağlayan teklif yasalaştı18 yaşından küçüklere BES'e katılım imkanı sağlayan teklif yasalaştı
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Aşı olanlar dikkat: 6 ay sonra üçüncü doz gerekecek

Aşı olanlar dikkat: 6 ay sonra üçüncü doz gerekecek

Merakla beklenen gün geldi! Tüm gözler açıklamada

Merakla beklenen gün geldi! Tüm gözler açıklamada

Adese market zinciri mağazalarını devretti!

Adese market zinciri mağazalarını devretti!

Bakanlık duyurdu! '2021 Nefes Kredisi' uygulaması başlıyor

Bakanlık duyurdu! '2021 Nefes Kredisi' uygulaması başlıyor

Altının yükselişi sürüyor! İşte günün ilk fiyatları

Altının yükselişi sürüyor! İşte günün ilk fiyatları

İkinci el otomobil alacaklar dikkat!

İkinci el otomobil alacaklar dikkat!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bakan Dönmez'den heyecanlandıran açıklama!

Bakan Dönmez'den heyecanlandıran açıklama!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İlçeye yoğun ilgi! Konut ve arsa fiyatları 2,5 kat arttı

İlçeye yoğun ilgi! Konut ve arsa fiyatları 2,5 kat arttı

Emekliye Temmuz'da çifte müjde

Emekliye Temmuz'da çifte müjde

Bir dönümde 50 bin lira kazandırıyor!

Bir dönümde 50 bin lira kazandırıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.