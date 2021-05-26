Nikah salonları, kaplıcalar, atış poligonlarına ne zaman 5000 TL hibe desteği verilecek?

İki gruba ayrılan destek paketlerinde; ilk gruba 5 bin TL, ikinci gruba da 3 bin TL destek verilecek. Nikah salonları, kaplıcalar ve atış poligonları gibi işletmeler ilk grupta yer alıyor. Buna göre başvurularını belirtilen tarihler arasında tamamlayan işletme sahipleri, başvurularının olumlu sonuçlanması durumunda destekten yararlanabilecek.

BAŞVURALAR 25 MAYIS’TA BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda Ticaret Bakanlığı tarafından hibe desteği verileceğinin açıklandığı hatırlatılarak, "Hibe desteğinden 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren gelir vergisi mükellefiyeti olan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler kazançlarına esas faaliyet konuları üzerinden yararlanabilecektir. Söz konusu desteğe sadece 17 Mayıs 2021 tarihindeki vergi kayıtları esas alınarak belirlenen ve destek şartlarını taşıyan vatandaşlarımızın başvurusu kabul edilecektir" denildi.

BAŞVURULAR E-DEVLET’TEN

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı esnafa hibe desteği için başvurular e-Devlet sayfasından gerçekleştiriliyor. 25 Mayıs tarihinde başlayan destek başvuruları, 23 Haziran 2021 Çarşamba saat 23.59’a kadar devam edecek.