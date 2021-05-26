Nikah salonları, kaplıcalar, atış poligonlarına ne zaman 5000 TL hibe desteği verilecek?

İki gruba ayrılan destek paketlerinde; ilk gruba 5 bin TL, ikinci gruba da 3 bin TL destek verilecek. Nikah salonları, kaplıcalar ve atış poligonları gibi işletmeler ilk grupta yer alıyor. Buna göre başvurularını belirtilen tarihler arasında tamamlayan işletme sahipleri, başvurularının olumlu sonuçlanması durumunda destekten yararlanabilecek.
BAŞVURALAR 25 MAYIS’TA BAŞLADI
Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda Ticaret Bakanlığı tarafından hibe desteği verileceğinin açıklandığı hatırlatılarak, "Hibe desteğinden 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren gelir vergisi mükellefiyeti olan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler kazançlarına esas faaliyet konuları üzerinden yararlanabilecektir. Söz konusu desteğe sadece 17 Mayıs 2021 tarihindeki vergi kayıtları esas alınarak belirlenen ve destek şartlarını taşıyan vatandaşlarımızın başvurusu kabul edilecektir" denildi.
BAŞVURULAR E-DEVLET’TEN
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı esnafa hibe desteği için başvurular e-Devlet sayfasından gerçekleştiriliyor. 25 Mayıs tarihinde başlayan destek başvuruları, 23 Haziran 2021 Çarşamba saat 23.59’a kadar devam edecek.
30 günlük süreçte çevrimiçi başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun hizmete erişime engel olmasını önlemek için, başvurular TC kimlik numarasının son hanesine göre alınacak.
SON BAŞVURU 23 HAZİRAN
25 Mayıs tarihinde başlayan hibe başvuruları, 30 gün süre ile yani 23 Haziran’a kadar devam edecek.
HİBE ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
5 bin TL hibe desteği ödemelerinin, başvurular bittikten sonra yani 23 Haziran sonrası yapılacak değerlendirmenin ardından ödeneceği tahmin ediliyor.
Konuya dair Ticaret Bakanlığı ya da diğer resmi kurum ve kişilerden henüz bir açıklama gelmedi.
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