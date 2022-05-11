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QNB Finansbank EFT Saatleri ve Ücretleri: QNB Finansbank’tan Para Transferi EFT Saat Kaça Kadar Yapılır?

10.05.2022 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günümüzde birçok banka müşterisi para gönderme işlemlerinde EFT’yi tercih etmektedir. EFT, Elektronik Fon Transferi teriminin kısaltılmış halidir. Bu yöntem sayesinde QNB Finansbank müşterisi olan birçok kullanıcı, para transferlerini hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirmektedir. EFT yöntemi ile banka şubelerine gitmeden para gönderme işlemlerini rahatlıkla yapabilmeniz mümkündür. İşte, QNB Finansbank EFT saatleri...

QNB Finansbank EFT Saatleri ve Ücretleri: QNB Finansbank’tan Para Transferi EFT Saat Kaça Kadar Yapılır?

Banka müşterilerinin para transferi yapabilmesi için QNB Finansbank işlem saatleri hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir. Her bankanın işlem saatleri birbirinden farklı olabilmektedir. Ayrıca EFT ile yapılan işlemlerin tamamlanma süresi, bankaların yoğunluğuna göre değişiklik göstermektedir. QNB mobil bankacılık uygulaması sayesinde para gönderme işlemlerini zamandan tasarruf ederek kolay bir şekilde yapmak mümkündür.

QNB Finansbank EFT Saatleri

QNB Finansbank müşterileri para transferlerini TL, USD veya EURO cinsinden yapabilmektedir. EFT, bankalar arası para gönderim işlemlerinde tercih edilen bir yöntemdir. Göndericinin hesabı ile alıcının hesabının bağlı olduğu bankalar aynı değilse para transferinde EFT yöntemi kullanılmaktadır. EFT işlemleri QNB Finansbank şubeleri başta olmak üzere; internet şubesi, mobil uygulama veya müşteri iletişim merkezlerinden iş günlerinde yapılabilmektedir.

Banka hesabınızda yeterli miktarda paranız varsa hafta içi mesai saatleri içerisinde para transferini gerçekleştirebilirsiniz. EFT saatleri sabah saat 09.00 ile akşam saat 17.15 arasında yapılabilmektedir. Hafta sonlarında veya resmi tatil günlerinde T.C. Merkez Bankası kapalı olduğundan bu günlerde para gönderme işlemleri gerçekleştirilememektedir. Ancak hafta sonları ileri bir tarihi belirleyerek EFT işlemini yapabilmeniz mümkündür.

QNB Finansbank EFT limiti 600.000 TL ile sınırlıdır. Bu limite kadar günlük EFT işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

QNB Finansbank’tan Başka Bankalara Para Transferi

QNB Finansbank şubelerinden, mobil bankacılıktan, telefon bankacılığından, bireysel internet şubelerinden veya ATM’lerden haftanın her günü başka hesaplara para transferi işlemlerini yapabilirsiniz. EFT işlemi yalnızca bankalar arası ve iş günlerinde yapılabilirken havale işlemini günün her saati gerçekleştirebilirsiniz. QNB Finansbank başka bankaya para yatırma ücreti gönderilen para miktarına göre değişmektedir.

Para miktarının 1000 TL ve altında olması halinde 0.78 TL, 1000 TL ile 50.000 TL arasında 1.55 TL, 50.000 TL ve üzeri para transferlerinde ise 19.49 TL işlem ücreti kesilmektedir. QNB Finansbank’ta FAST ile para transferi işlemleri ise 5000 TL’ye kadar günün her saati yapılabilmektedir.

QNB Finansbank Havale Saatleri

Havale, aynı bankalar arası yapılan para transferlerinde tercih edilen bir yöntemdir. Havale işlemlerinin onay süresi EFT işlemlerine nazaran daha kısadır. Ayrıca havale işlemlerini haftanın her günü ve her saati yapabilmeniz mümkündür.

Hesabınızda yeterli para miktarı olduğu takdirde aynı bankada hesabı bulunan başka bir alıcıya hızlı bir şekilde para gönderebilirsiniz. Havale işlemlerinde EFT’nin aksine herhangi bir işlem ücreti alınmamaktadır.

QNB Finansbank’tan Yapılan EFT Kaç Dakikada Hesaba Geçer?

EFT işlemleri yalnızca bankanın mesai saatleri içerisinde yapılabilmektedir. Mesai saatleri içerisinde yapılan EFT işlemlerinde gönderilen paranın alıcının hesabına geçmesi bankaların yoğunluğuna göre değişmektedir.

EFT işlemleri farklı bankalar arası olduğundan Merkez Bankası’nın onayı gerekmektedir. Bu onay süresi 5 ile 30 dakika arasında olmaktadır. Mesai saatleri dışında para transferi işlemi yapılmışsa, bir sonraki iş günü gönderilen para alıcının hesabına geçmektedir.

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