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SEÇİM SONUÇLARI 2023 CANLI: Cumhurbaşkanı ikinci tur seçim sonuçları, oy oranları ne zaman açıklanır? 28 Mayıs Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranı Mynet.com’da olacak

27.05.2023 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçim sonuçları 2023 oy oranları için araştırmalar hız kazandı. 28 Mayıs Pazar günü tüm Türkiye sandık başına giderek Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylamasına katılacak. Oy kullanma işlemi 28 Mayıs günü saat 08:00’da başlayacak. Oy pusulasında Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun resim ve isimleri yer alacak. Oy kullanma işlemi saat 17:00’da sona erecek. Peki, Cumhurbaşkanı ikinci tur seçim sonuçları, oy oranları ne zaman açıklanır?

SEÇİM SONUÇLARI 2023 CANLI: Cumhurbaşkanı ikinci tur seçim sonuçları, oy oranları ne zaman açıklanır? 28 Mayıs Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranı Mynet.com’da olacak

Seçim sonuçları oy oranları canlı takip ekranı araştırılmaya başlandı. 28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için nefesler tutuldu. Tüm Türkiye heyecanla sandık başına gitmeyi bekliyor. Seçmenler 28 Mayıs Pazar günü saat 08:00 ve 17:00 aralığında oy kullanabilecekler. Oy verme işleminin tamamlanması ve yayın yasağının sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı Seçimi sonuçları MYNET seçim sayfası üzerinden canlı takip edilebilecek.

SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçim sonuçları 28 Mayıs tarihinde açıklanacak. Oy verme işleminin tamamlanması ve yayın yasağının sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı seçim sonuçları MYNET seçim sayfası üzerinden canlı takip edilebilecek.

Haberimiz içerisinden oy oranlarına, açılan sandık sayısı oranına anbean ulaşabileceksiniz.

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27 Mayıs'ta saat 18.00'de başlayacak propaganda yasağı 24 saat sürecek. 28 Mayıs'ta sandıklar kapanana kadar propaganda içeren haber ve yayın yapılamayacak.
Seçim yasakları 28 Mayıs 2023 Pazar günü sabah saat 06.00 itibarıyla uygulanmaya başlayacak. Yasakları gece yarısı saat 00.00 itibarıyla sona erecek.

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OY KULLANMA İŞLEMİ KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?

Oy verme işlemi pazar günü saat 08:00’da başlayacak ve 17:00’a kadar devam edecek. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanabilecekler.

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OY PUSULASI NASIL OLACAK?

Seçmene, 28 Mayıs günü Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun resim ve isimlerinin bulunduğu oy pusulası verilecek. Tercih yapıldıktan sonra pusula zarfa konulacak, sandığa atılacak.

seçim-sonuçları-2023

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa oy pusulası dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

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