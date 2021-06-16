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Selva Gıda halka arz ne zaman? Selva Gıda halka arz hisse fiyatı ne? İşte Selva Gıda talep toplama tarihleri!

16.06.2021 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya Gıda firmalarından biri olan Selva Gıda, halka arz oluyor. Geçtiğimiz günlerde Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) halka arz başvurusunda bulunan şirketin, halka arzı onaylandı. SPK’nın şirketin halka arz başvurusunu onaylamasının ardından, talep toplama tarihleri ve hisse fiyatı da belli oldu. İttifak Holding’in şirketi olan Selva Gıda’nın hisse fiyatı SPK tarafından 3,06 TL olarak belirlendi. Selva Gıda talep toplama tarihleri ne zaman?

Selva Gıda halka arz ne zaman? Selva Gıda halka arz hisse fiyatı ne? İşte Selva Gıda talep toplama tarihleri!

İttifak Holding’in şirketi olan Selva Gıda’nın halka arz başvurusu SPK tarafından onaylandı. 33 yıldır sektörde faaliyet gösteren Selva Gıda için talep toplama tarihleri ve hisse fiyatı da açıklandı. Selva Gıda’nın çıkarılmış sermayesi 65 milyon TL’den 78 milyon TL’ye arttırıldı. Şirketin, sermaye artırımı ve ortak satış yoluyla toplam 26 milyon TL nominal değerli payların satışı sonrası, halka açıklık oranı yüzde 33,33 oldu.

HALKA ARZI BÜYÜKLÜĞÜ 79 MİLYON 560 BİN TL

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Beş kıtada 90'dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren ve “Dünya’nın Lezzeti Halka Arz Oluyor” sloganıyla yatırımcısı ile buluşan Selva Gıda’nın halka arzında, Şirket çıkarılmış sermayesi 65 milyon TL’den 78 milyon TL’ye artırılarak ihraç edilecek 13 milyon TL nominal değerli payların yanı sıra, mevcut ortak İttifak Holding’in sahip olduğu 13 milyon TL nominal değerli paylar satışa sunulacak. Selva Gıda’nın sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla toplam 26 milyon TL nominal değerli payların satışı sonrası şirketin halka açıklık oranı % 33,33 olurken, halka arzın toplam büyüklüğü 79 milyon 560 bin TL olacak.

SELVA GIDA HALKA ARZ NE ZAMAN?

Selva Gıda Sanayi A.Ş.’nin şirket paylarının halka arzı için yapılan başvuru Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı. Selva Gıda'nın halka arzı 17 - 18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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SELVA GIDA HİSSE FİYATI

Selva Gıda halka arz süreci Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile ve “sabit fiyatla talep toplama yöntemi” ile gerçekleştirilecek.
Halka arzda fiyat, 1 TL nominal değerli hisse için 3,06 TL olarak belirlendi.

“GÜNLÜK TOPLAM 675 TON ÜRETİM KAPASİTESİ”

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Halka arz geliri ile Selva Gıda’nın sermaye yapısının daha da güçlendirileceğine ve üretim kapasitesinin artırılacağına değinen Selva Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Bora Kumru, "Selva olarak teknolojiyi yakından takip eden, kalitesini her daim güncel tutmak için önemli yatırımlar yapan bir şirketiz. Selva Gıda mevcut haliyle 340 ton irmik, 125 ton un ve 210 ton makarna olmak üzere günlük toplam 675 ton üretim kapasitesi ile Türkiye’nin en modern tesislerinden birine sahiptir. Buğday depolama çelik silo yatırımı, irmik değirmeni revizyon yatırımı, makarna kapasite artırımı, ürün çeşitlendirme ve iyileştirme yatırımları yaparak hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlarda payımızı artırmayı hedefliyoruz." dedi.

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