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SON DAKİKA: İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın nedeni o çanta mı? İşte patlamanın birinci şüphelisi olan o kadın...

13.11.2022 19:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Türkiye, İstiklal Caddesi'nden gelen patlama haberine kilitlendi. Büyük korku yaratan patlama sonrası can kaybı ve yaralıların olduğu açıklanırken patlamanın nedeni araştırılıyor. Patlama anı görüntülerinde bir çanta bırakıldığı tespit edildi. Bırakanın kadın olduğu değerlendirilirken şüpheli olarak da o gösteriliyor. Fulya Öztürk de canlı bomba olup olmadığının araştırıldığını söyledi. İşte İstanbul'un birçok yerinden duyulan İstiklal'deki patlamada son dakika detayları...

SON DAKİKA: İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın nedeni o çanta mı? İşte patlamanın birinci şüphelisi olan o kadın...

Son dakika haberi: İstanbul İstiklal Caddesi'nden gelen patlama haberi, büyük korku ve paniğe yol açtı. İlk gelen bilgilere göre büyük bir patlama sesi duyulduğu, çok sayıda ekibin olay yerine sevk edildiği belirtilirken can kaybı ve yaralıların olduğu da öğrenildi. Şimdi herkes "İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın nedeni ne?" sorusunu soruyor. Patlama anı da kameralar tarafından kaydedildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde banka bırakılan çanta ve poşet olduğu görülürken patlamanın şüphelisi olarak o çantayı bırakan kişinin gösterildiği öğrenildi. Öte yandan patlama sonrası canlı yayına bağlanan Fulya Öztürk, İstiklal Caddesi'nde yaşananlara ve patlamaya ilişkin son duruma dair bilgiler verdi, çok sayıda iddianın olduğunu söyledi. İşte bırakılan çanta ve patlamanın sebebine ilişkin ortaya atılan iddialar...

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SON DAKİKA: İLK TESPİT BIRAKILAN ÇANTA

İstiklal Caddesi'ndeki patlama güvenlik kamerasına yansırken görüntülerde 16.13'te bir kadın olduğu değerlendirilen bir kişinin gelerek banka çanta veya poşet bıraktığı görüldü.

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Şüpheli kişinin, bombayı koyduktan sonra uzaklaştığı kameralara yansırken çantanın bir süre bankta sahipsiz kaldığı ve birkaç dakika sonra da patlama olduğu kaydedildi.

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Patlamanın şüphelisi olarak bu kadının gösterildiği, edinilen bilgiler arasında. (DHA)

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"İSTANBUL'UN BİRÇOK NOKTASINDAN BU SES DUYULDU"

Son durumu anlatan Fulya Öztürk "Çok büyük bir patlama sesi duyuldu. Sadece Taksim'de değil İstanbul'un birçok noktasından bu ses duyuldu. Şişli'den Beşiktaş'tan patlama sesi duyuldu. Olay yerinde çok sayıda ambulans var. İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen patlamanın nedeni henüz belli değil. Canlı bomba olup olmadığı araştırılıyor. Çok sayıda iddia var. Henüz çok sıcak bir gelişme" ifadelerini kullandı.

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PATLAMANIN NEDENİ CANLI BOMBA MI?

CNN Türk'e bağlanan muhabir Mücahit Topçu, patlamanın nedeninin canlı bomba olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.

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TERÖR SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

Son dakika gelişmesine göre ise İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamanın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör soruşturması başlattı.

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