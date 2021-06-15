İşaretleme yapmayı istemeyenler kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretleyebilir, terminal böylelikle rastgele 6 numara seçer. Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturulabilir. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Süper Loto her hafta salı, perşembe ve pazar günleri oynanıyor. Çekiliş sonuçları Milli Piyango TV YouTube üzerinden canlı yayınlanıyor. Öte yandan, Milli Piyango resmi internet sitesinden de çekilişi canlı takip etmek mümkün oluyor.

Süper Loto çekiliş sonuçları henüz belli olmadı. Sonuçlar 21.30'da açıklanacak. Açıklanır açıklanmaz haberimiz güncellenecektir.

Haftanın ilk Süper Loto çekilişi Salı günü gerçekleşecek. Canlı yayında çekilen toplardaki rakamları isabet ettiren talihliler ödülün sahibi olacak. Süper Loto, şans oyunlarının arasında en çok ilgi görülen oyunlar arasında yer alıyor. Peki Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu? Süper Loto hangi günlerde oynanıyor?

Tercihe göre arkadaşlarla Ortak Bilet satın alınabiliyor. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto oynamak için www.millipiyangonline.com, Milli Piyango uygulaması ya da en yakın satış noktasını kullanabilirsin. Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.



