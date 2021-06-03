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TMSF’nin ihale düzenlediği arsa nerede? TMSF ihalesine nasıl yapılacak?

03.06.2021 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), 3436 metrekarelik bir arsanın satışı için ihale düzenliyor. Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre, İstanbul’da bulunan arsa, TMSF tarafından vasıflı taşınmaz 35 milyon 170 bin lira bedelle satışa çıkarıldı.

TMSF’nin ihale düzenlediği arsa nerede? TMSF ihalesine nasıl yapılacak?

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), İstanbul’da Bahçelievler’in Yenibosna semtinde bulundan 3436 metrekarelik arsanın satışı için ihale düzenliyor. Satışa konu olan arsanın üzerinde ise depolama alanı gibi taşınmazlar bulunuyor. İhaleye girmek isteyen kişiler ise TMSF’nin ihalesine nasıl girileceğini araştırıyor.

TMSF’NİN İHALE DÜZENLEDİĞİ DEV ARSA NEREDE?

TMSF'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanına göre, Fon'un kayyum olarak atandığı Naksan Plastik ve Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ kapsamında oluşturulan Naksan Plastik Yenibosna Gayrimenkulü Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün satışına karar verildi.

Söz konusu bütünlüğün kapsamı, Yenibosna'da bulunan 3 bin 436,32 metrekarelik taşınmaz ile muhdesatından oluşuyor.
Arsanın bulunduğu konum Basın Ekspres Yolu olarak da bilinen 0-7 yoluna ve kavşağına çok yakın konumda bulunuyor.

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TMSF İHALESİ NASIL YAPILACAK?

Muhammen bedeli 35 milyon 170 bin lira olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak.

İhale, 30 Haziran saat 14.30'da TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilec

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Bahçelievler
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