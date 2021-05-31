Türk-İş ve Hak-İş'ten flaş talep! | Kamu işçilerine ne kadar zam yapılacak? İşçilerin maaşları ne kadar olacak?

Binlerce kişinin beklediği açıklama, Türk-İş ve Hak-İş’ten geldi. 700 binden fazla kamu işçisini ilgilendiren 2021 – 2022 senesi için yapılacak zam talebi, çıplak brüt ücret üzerinde 4 bin 800 olarak talep edildi. Yapılan teklife göre, toplu iş sözleşmesinin imza tarihinden sonraki işe alımlarda da taban ücretin bu tutarın altında kalmaması istendi.

TEKLİFLERDEKİ ZAM TALEPLERİ

Bloomberg HT’nin haberine göre metinde yer alan zam talepleri şu şekilde;

Birinci Yıl İlk 6 ay

İşçilerin ücretlerine (1. ve 2. fıkradaki) çekme ve kıdem zammı uygulandıktan sonra, aylık brüt çıplak ücretlerine, yürürlük başlangıç tarihinden geçerli olmak üzere birinci yıl birinci altı ay için yüzde 20 oranında ücret zammı yapılır.

Birinci Yıl ikinci 6 ay

İşçilerin aylık brüt çıplak ücretlerine, yürürlük başlangıç tarihinden geçerli olmak üzere birinci yıl ikinci altı ay için; Türkiye İstatistik Kurumu tarafından hesaplanan en son temel yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli endeksindeki bir önceki altı aylık değişim oranına 3 puan refah payı ilavesiyle ücret zammı yapılır.