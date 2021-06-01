Ücretsiz izin dönemi bitiyor! 30 Haziran'dan sonra çalışanlar için neler değişecek?

İş Kanunu’ndaki geçici madde gereğince işverenler işçisini koşulsuz bir şekilde ücretsiz izne çıkarabiliyordu. Alınan yeni kararla beraber, artık ücretsiz izin için işçiden onay alınması gerekiyor. İşçinin onayı olmadan, işveren çalışanını ücretsiz izne yollayamıyor. Ücretsiz izin dönemi artık sona eriyor. SON GÜN 30 HAZİRAN! İş Kanunu’nun geçici onuncu maddesi gereğince işverenlere getirilen ücretsiz izne gönderme hakkı, 30 Haziran’da sona eriyor. Uzatma olmaz ise bu tarihten sonra ücretsiz izin için işçinin de rızasının alınması gerekiyor. Türkiye Haziran ayı ile birlikte yeni bir normalleşme dönemine de girdi. Bu noktada sosyal hayattaki yeniliklerle birlikte çalışma düzeninde de bazı değişiklikler yapıldı. Pandemi ile birlikte İş Kanunu'na eklenen geçici onuncu madde ile getirilen fesih yasağı, daha sonra gelişmelere göre uzatılmış ve son tarih olarak da 30 Haziran 2021 açıklanmıştı. Fesih yasağının yani işten çıkartma yasağının olması, işverenler açısından bir zorluk oluşturacağı için yasa koyucu burada işverene tek taraflı ücretsiz izne gönderme hakkı da tanımıştı. Yasa gereği ücretsiz izin tek taraflı olamazken burada işveren ve işçinin karşılıklı rızası aranıyor. Ancak bu dönemde fesih yasağı olduğu için bu hak geçici olarak tanındı.

Bu durumda çalışanlar mağduriyet yaşayacağı için bu kez yasa koyucu nakdi ücret desteğini getirerek ücretsiz izinde olan çalışanlara karşılıksız maaş ödenmesine karar verdi. Bu sayede işveren işçiyi işten çıkartamadı ama ücretsiz izne yollayabildi, işçi de ücretsiz izindeyken son artışla birlikte aylık 1.500 TL ücret alabildi. 30 HAZİRAN’DAN SONRA NE OLACAK? 30 Haziran itibariyle fesih yasağı ve dolayısıyla tek taraflı ücretsiz izne gönderme hakkı veren geçici onuncu madde hükümleri ortadan kalkıyor. Yeni bir uzatma kararı alınmaz ise bu tarihten sonra artık normal düzene geçiliyor Kısa Çalışma Ödeneği de biteceğinden işçilerin primleri 30 gün üzerinden yatırılacak, mesailer haftalık 45 saat olarak uygulanıp maaşlar ise tam ödenecek. Bu durumda işten çıkartma uygulaması da eskisi gibi yasalar çerçevesinde gerçekleşecek. Yine işçiler kendi istek ve kusurları dışında çıkartılırlarsa kıdem tazminatlarını yasanın çizdiği çerçeve dahilinde alacak. Ücretsiz izin uygulaması da yine İş Kanunu'nda tarif edildiği gibi yapılacak.