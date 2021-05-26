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Ülkelerin altın rezervleri belli oldu! Türkiye bakın kaçıncı sırada...

26.05.2021 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Altın Konseyi, altın rezerv miktarlarına göre ülkeleri paylaştı. Dünyanın en yüksek altın rezervine sahip olan ülkelerin yer aldığı listede, Türkiye’nin konumu ise dikkat çekti. WGC verilerine göre düzenlenen listede, Türkiye en büyük altın rezervine sahip ilk 20 ülke arasında yer aldı.

Ülkelerin altın rezervleri belli oldu! Türkiye bakın kaçıncı sırada...

Altının giderek değerlenmesi, birçok ülkenin altın stoklarını arttırmasına neden oluyor. En çok altın rezervine sahip ülkeler listesinin ilk sırasında ABD yer alırken, Almanya ise ABD’nin hemen arkasında yer alıyor. Türkiye ise, Nisan ayı rezerv sıralamasında 12.sıradaki yerini korudu.

WGC verilerine göre, en büyük altın rezervine sahip ülkeler listesi;

  1. ABD 8.133,5 ton altın
  2. Almanya 3.362,4 ton altın
  3. IMF 2.814,0 ton altın
  4. İtalya 2.451,8 ton altın
  5. Fransa 2.436,3 ton altın
  6. Rusya 2.295,4 ton altın
  7. Çin 1.948,4 ton altın
  8. İsviçre 1.040,0 ton altın
  9. Japonya 846,0 ton altın
  10. Hindistan 695,3 ton altın
  11. Hollanda 612,5 ton altın
  12. Türkiye 512,6 ton altın
  13. Avrupa Merkez Bankası (ECB) 504,8 ton altın
  14. Tayvan 423,6 ton altın

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Türkiye
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