Ülkelerin altın rezervleri belli oldu! Türkiye bakın kaçıncı sırada...

Altının giderek değerlenmesi, birçok ülkenin altın stoklarını arttırmasına neden oluyor. En çok altın rezervine sahip ülkeler listesinin ilk sırasında ABD yer alırken, Almanya ise ABD’nin hemen arkasında yer alıyor. Türkiye ise, Nisan ayı rezerv sıralamasında 12.sıradaki yerini korudu.

WGC verilerine göre, en büyük altın rezervine sahip ülkeler listesi;