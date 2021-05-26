Ülkelerin altın rezervleri belli oldu! Türkiye bakın kaçıncı sırada...

Altının giderek değerlenmesi, birçok ülkenin altın stoklarını arttırmasına neden oluyor. En çok altın rezervine sahip ülkeler listesinin ilk sırasında ABD yer alırken, Almanya ise ABD’nin hemen arkasında yer alıyor. Türkiye ise, Nisan ayı rezerv sıralamasında 12.sıradaki yerini korudu.
WGC verilerine göre, en büyük altın rezervine sahip ülkeler listesi;
- ABD 8.133,5 ton altın
- Almanya 3.362,4 ton altın
- IMF 2.814,0 ton altın
- İtalya 2.451,8 ton altın
- Fransa 2.436,3 ton altın
- Rusya 2.295,4 ton altın
- Çin 1.948,4 ton altın
- İsviçre 1.040,0 ton altın
- Japonya 846,0 ton altın
- Hindistan 695,3 ton altın
- Hollanda 612,5 ton altın
- Türkiye 512,6 ton altın
- Avrupa Merkez Bankası (ECB) 504,8 ton altın
- Tayvan 423,6 ton altın
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