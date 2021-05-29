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Ünlü & Co halka arz | Ünlü & Co halka arz ne zaman? İşte Ünlü&Co talep toplama tarihleri...

29.05.2021 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü&Co, halka arzını duyurdu. Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuran Ünlü&Co’nun halka arz başvurusu onaylandı. Bu kapsamda şirket, 31 Mayıs – 1 Haziran tarihleri arasında talep toplama işlemlerini gerçekleştirecek. Ünlü & Co’nun halka arzı için arz fiyatı ise 6,9 TL olarak belirlendi.

Ünlü & Co halka arz | Ünlü & Co halka arz ne zaman? İşte Ünlü&Co talep toplama tarihleri...

Türkiye’nin öncü yatırım hizmetlerinin başında gelen Ünlü Yatırım Holding A.Ş’nin SPK’ya sunduğu halka arz başvurusu onaylandı. Hem sermaye artırımı hem de ortak satış yöntemleri kullanılarak gerçekleşecek olan halka arzda, talep toplama işlemleri 31 Mayıs – 1 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

NET KARI 61 MİLYON TL
ÜNLÜ & Co, halka arzına ilişkin başvuru Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Hem sermaye artırımı hem de ortak satışı yöntemleri kullanılarak yapılacak halka arz için fiyat 6,9 TL olarak belirlenirken, talep toplama 31 Mayıs - 01 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleşecek.

Halka arz için Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde toplam otuz aracı kurumdan oluşan bir konsorsiyum oluşturuldu. Halka arz edilecek şirket paylarının %50’si yurt içi bireysel yatırımcılara, %40’ı yurt içi kurumsal yatırımcılara, %10’u da yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.

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Halka arzdan sonra şirketin halka açıklık oranının %26 olması öngörülüyor. Ek satışın yapılmayacağı halka arzda sermaye artırımının 37.269.158 TL nominal değerli paylar (%82), ortak satışının da 8.263.851 TL nominal değerli paylar (%18) için olması planlandı.

ÜNLÜ & Co, 2020 yılını 603 milyon TL aktif büyüklük, 242 milyon TL brüt kâr ile kapattı. Gelirlerinin %77’si devamlı gelirlerden oluşan ÜNLÜ & Co’nun 2020 yılı net kârı 61 milyon TL, öz kaynak kârlılığı ise %27 olarak gerçekleşti. Son üç yılda düzenli olarak artış trendinde seyreden şirketin brüt kârı 2018 yılında 161 milyon TL iken 2019 yılında 174 milyon TL’ye ve 2020 yılında da 242 milyon TL’ye ulaştı.

Birleşme ve satın alma şirketi olarak 1996 yılında kurulan ÜNLÜ & Co'da kurucu ortak Mahmut Ünlü'nün yüzde 84,3, Wellcome Trust'ın yüzde 9,8, Standard Bank'ın yüzde 4,4 ve şirket çalışanlarının yüzde 1,5 payı bulunuyor. Merkezi İstanbul'da olan ÜNLÜ & Co, İstanbul-Bağdat Caddesi, Ankara ve İzmir şubeleri ile Türkiye'deki hizmet ağını geliştirirken, New York ve Londra'daki iştirakleri ile de uluslararası piyasalarda Türkiye'nin yatırım elçiliğini yapmaya devam ediyor.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Mahmut Ünlü, hedeflerinin, kökleri sağlam, uluslararası piyasalarda adından söz ettiren bir yapı kurmak olduğunu belirterek, 'Halka arzdan elde edilecek geliri faaliyetlerimizin geliştirilmesi ve yeni yatırımlar için kullanacağız. Amacımız, 100 yıl sonra da varlığını sürdürecek, başarılı, lider, önder, girişimci ruhunu koruyan bir yatırım bankacılığı grubu oluşturmak.' ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Mahmut Ünlü
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