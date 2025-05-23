Bir dönemin vergi rekortmeni olmuştu şimdi dar boğazda! 67 yıllık dev grup için yolun sonu görünüyor...

Ekonomik koşulların ağırlaşmaya başlaması sonrası birçok şirket konkordato ilan etmeye başladı. Dar boğaza giren şirketlerden biri de 67 yıllık Karataş Grup oldu. İstanbul'da aile şirketi olarak kurulan grup zaman içinde büyüyerek Türkiye'nin önemli firmalarından biri haline gelmişti.

EN YÜKSEK VERGİYİ ÖDEMİŞLERDİ

2016 yılında Kurumlar Vergisi'nde, Gemlik'te 7'nci sırada en yüksek vergiyi ödemişlerdi. Karataş Demir Çelik'e teşekkür belgesini, Gemlik Vergi Dairesi Müdürü Serdar Çıta, yönetim kurulu başkanı Muhittin Karataş'a takdim etmişti.

KONKORDATO SÜRECİ BAŞLADI

4 ay önce düzenlenen "49. Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni"nde çevre sektör lideri ödülünü almaya hak kazanan grup, konkordato başvurusunda bulundu. Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 15 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla iki ayrı dosya kapsamında konkordato süreci başlattı.

TÜM ŞİRKETLER İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Karataş Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Karataş Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Karataş Depolama ve Lojistik Anonim Şirketi, Karataş Makine İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Karataş Panel Saç Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve Karataş Sac ve Boru Turizm Sanayi Dış Ticaret Anonim Şirketi için üç aylık geçici konkordato mühlet tanındı.

2025/597 esas numaralı dosyada ise Çolaklar Profil Demir Çelik Ltd. Şti. ve Lazersan Sac İşleme Merkezi Ltd. Şti. hakkında aynı şekilde üç aylık mühlet verildi.

MAHKEME YASAK GETİRDİ

Mahkeme tarafından alınan kararda, borçlu şirketlerin ve ortakların adına kayıtlı tüm taşınır ve taşınmaz malların üçüncü şahıslara devri mahkeme kararı olmaksızın yasaklandı.

Ayrıca mahkeme izni olmadan şirketlerin rehin tesisi, kefil olma, taşınmaz devri ve karşılıksız tasarruflarda bulunmalarına da kısıtlama getirildi. 15 Mayıs 2025 tarihinden itibaren bu şirketler hakkında hiçbir icra veya iflas takibi yapılamayacak. Ayrıca mevcut haciz, muhafaza ve ihtiyati tedbir işlemleri de durduruldu.

ALACAKLILARIN 7 GÜN SÜRESİ VAR

İlgili şirketlerden alacaklı olduğunu iddia eden kişi ve kurumlar, ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne dilekçe ile başvurarak konkordato mühleti verilmesine karşı itirazda bulunabilecek. Alacaklıların, konkordato şartlarının oluşmadığını delilleriyle birlikte sunmaları gerekecek.

DURUŞMA TARİHİ BELLİ DEĞİL...

Mahkeme, her iki dosyada da geçici mühletin uzatılması veya süre sonunu beklemeye gerek bırakmayacak gelişmelerin yaşanabileceğini belirterek şimdilik duruşma günü belirlemedi. Sürecin ilerleyişine göre yeni kararlar alınabileceği ifade edildi.



Grup aynı zamanda, 2016 yılında Kurumlar Vergisi'nde, Gemlik'te 7'nci sırada en yüksek vergiyi ödemişlerdi. Karataş Demir Çelik'e teşekkür belgesini, Gemlik Vergi Dairesi Müdürü Serdar Çıta, yönetim kurulu başkanı Muhittin Karataş'a takdim etmişti.

Kaynak: BursadaBugün