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TMSF yönetimindeki “Maydonoz Döner” şube açılışlarına devam ediyor! '400’ü aşan şube sayısını daha da artırmak istiyoruz'

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
07.03.2025 17:06
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Mahkeme kararıyla TMSF’ye devredilen Maydonoz Döner, yeni yönetimiyle birlikte büyümesini sürdürüyor. Türkiye genelinde 400’den fazla şubeye ulaşan döner zinciri, son aylarda 10 yeni şube açarak istihdam sağlamaya devam ediyor. Franchise sistemiyle girişimcilerin ilgisini çeken marka, mart ayında da yeni şubelerle büyüme hedefini sürdürecek.

TMSF yönetimindeki “Maydonoz Döner” şube açılışlarına devam ediyor! '400’ü aşan şube sayısını daha da artırmak istiyoruz'

TMSF'den yapılan açıklamada, Kurumun mahkeme kararıyla kayyum olarak görevlendirildiği Maydonoz Döner'in yeni şubeler açarak ve franchise bayilikler vererek büyümeye devam ettiği belirtilirken, 400'den fazla şube ve 5 bini aşkın çalışanın bulunduğu ifade edildi.

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"BU SÜRE ZARFINDA 10 YENİ ŞUBE AÇILDI"

Maydonoz Döner'in yeni yönetimle birlikte büyümesini sürdürdüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"'Dünyanın en büyük döner zinciri' sloganıyla faaliyetlerine aralıksız devam eden Maydonoz Döner, yeni yönetimle birlikte büyümeyi sürdürüyor. Şubatta mahkeme kararıyla TMSF'ye emanet edilen marka, bu süre zarfında Türkiye'nin farklı şehirlerinde 10 yeni şube açtı. İzmir, Sivas, Bolu, Adıyaman, Balıkesir, Mersin, Konya, Nevşehir ve Şanlıurfa'da şubeler açan Maydonoz Döner, mart ayında da büyüme hedefi doğrultusunda 400'ü geçen şube sayısını daha da artırmak istiyor. Her yeni şube açılışıyla istihdam yaratmaya, yerel ekonomiye katkıda bulunmaya devam eden Maydonoz Döner, franchise sistemiyle güçlü bir iş modeli sunarak girişimcilerden yoğun talep görüyor."

"KURUM, YÖNETTİĞİ ŞİRKETLERDE EĞER VARSA ÖNCELİKLE KAYIT DIŞINA SON VERİYOR"

Açıklamada, TMSF'nin 2001'deki ekonomik krizden bu yana medyadan modaya, tekstilden mobilyaya, hayvancılıktan madenciliğe kadar neredeyse her sektörde şirket yönettiği belirtilerek, "Zaman zaman 'Devlet ne anlar şirket yönetmekten!' eleştirilerine muhatap olan Kurum, yönettiği şirketlerde eğer varsa öncelikle kayıt dışına son vererek SGK primlerinin ve vergilerin eksiksiz ödenmesini sağlıyor. Şüpheli iş ve işlemleri engelliyor. Sadece ciroya ve kara odaklanmayarak, istihdamı artırmaya da çalışıp toplumsal fayda yaratmayı gözetiyor." denildi.

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Şubat ayında Meclis'ten geçen yeni yasal düzenlemeyle TMSF'nin özellikle "terörün finansmanı" ve "kara para aklama" ile ilişkisi olduğundan şüphelenilen şirketlerde de mahkeme tarafından kayyum olarak görevlendirilebildiği bildirilen açıklamada, "Bu yeni görevini yaparken de Bankacılık Kanunu'nun verdiği, halihazırdaki yetkilerini kullanabiliyor. TMSF konuyla ilgili yaptığı basın açıklamasında bu detaya dikkat çekerek, 'olağanüstü yeni yetkiler verildi' iddialarını reddetmişti." ifadelerine yer verildi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye kayyum tmsf Maydonoz Döner
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