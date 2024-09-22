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Uzaktan çalışmak rafa kalkıyor olabilir... Beyaz yakalanın göz bebeğiydi: Amazon'un kararı iş dünyasında büyük yankı oluşturabilir

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
22.09.2024 10:50
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Pandemi ile beraber evler ofis olmuştu. Uzaktan çalışmaya başlayan beyaz yakalılar pandemi sonrası hibrit sistemi de dahil ederek evden çalışmaya devam ediyordu. Amazon'un CEO'su Andy Jassy’nin geçtiğimiz hafta şirketin kurumsal çalışanlarını tamamen ofise geri çağırma kararı, uzaktan çalışma düzenlemeleri konusunda iş dünyasında yeni bir tartışma başlattı.

Pandemi ile beraber dünyada birçok değişim yaşandı. Birarada bulunulmaması için uzaktan çalışma sistemi dahil edilmiş ve pandemiden sonra hibrit sistem de entegre edilerek evlerin ofis olduğu bir döneme giriş yapılmıştı.

CNBC-e'nin haberine göre, Amazon'un CEO'su Andy Jassy ise uzaktan çalışma sistemine tam olarak alışıldıktan sonra çalışanlarını ofise çağırdı. Jassy'nin çağrısı ise Amazon’un pandemi sonrası uyguladığı hibrit çalışma düzeninin sonunu işaret ediyor. Şirket, çalışanlarını haftada beş gün ofise çağırarak, uzaktan çalışmanın getirdiği esneklikten vazgeçme kararı aldı. Jassy, bu kararın çalışanlar arasındaki iş birliği, beyin fırtınası ve yenilikçilik gibi unsurları güçlendireceğini belirtti.

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BAZILARI BU DURUMDAN ŞİKAYETÇİ

Ancak, bu karar bazı çalışanlar arasında tepkiyle karşılandı. Uzaktan çalışma modeline alışan ve bu modelin sağladığı esnekliği tercih eden çalışanlar, ofise dönüş zorunluluğunun motivasyonlarını olumsuz etkileyebileceğini düşünüyor. Amazon gibi büyük bir teknoloji devinin bu adımı, diğer şirketlerin de benzer kararlar almasına yol açabilir.

OFİSE DÖNÜŞ BAŞLIYOR!

Amazon’un ofise dönüş kararı, diğer büyük şirketler tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle teknoloji sektöründe benzer adımların atılıp atılmayacağı merak konusu. Amazon’un bu hamlesi, iş dünyasında uzaktan çalışma modelinin geleceği hakkında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

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KPMG tarafından yapılan bir ankete göre, ABD’li CEO’ların neredeyse %80’i, önümüzdeki üç yıl içinde kurumsal çalışanların tamamen ofislere dönmesini bekliyor. Bu oran, uzaktan çalışma modelinin gelecekte de sürdürülebilir olup olmayacağı konusunda iş dünyasında ciddi bir belirsizlik olduğunu gösteriyor.

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AMAZON'UN KARARI İŞ DÜNYASINI DERİNDEN ETKİLEYEBİLİR

Amazon’un aldığı karar, uzaktan çalışma modelinin sonunu getirmese de, bu modelin iş dünyasında ne kadar kalıcı olacağı konusunda yeni tartışmalar başlattı. İşverenlerin, çalışanların performansını ve motivasyonunu nasıl yöneteceği, bu süreçte en önemli konulardan biri olmaya devam edecek. Amazon gibi büyük şirketlerin adımları, uzaktan çalışmanın geleceği üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olabilir.

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Anahtar Kelimeler:
Amazon
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