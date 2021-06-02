120 metrekareyi 3 metrekareye sığdırıyorlar! Karavan fiyatları 75 bin ile 1 milyon arasında değişiyor

Türkiye’de ilk tespit edilen koronavirüs vakasının 11 Mart günü açıklanmasının ardından Sağlık Bakanlığı tarafından alınan tedbirlere rağmen vatandaşlar da kendi korunma yöntemlerini uygulamaya başladı.

Kabalık ortamlardan kaçan tatilciler, sakin ve sessiz mekânları tercih ederken, ne kadar temizlense de başka birisinin yatmış olduğu yatakta yatmak veya yediği tabaktan yemek istemiyor. Bunlar karavanla tatili tercih ediyor. Dağda veya sakin bir sahilde tatil yapma imkânı sunan karavanların maliyeti ise 75 bin liradan başlayıp 1 milyona kadar çıkabiliyor.

Şu anda siparişlere yetişemediklerini belirten VIP Karavan’ın sahibi Erkut Doğan, “Kişiye özel karavanlar yapıyoruz. Şu sıralar karavan çılgınlığı var.

İnsanlar başkasının yatağında yatmak veya başkasının yediği tabaktan yemek yemek istemiyor. Otellere soğuk bakıyorlar. Herkes karavan ile tatile yöneldi.

Son 7 aydır tatil yapacakların hepsi karavan yaptırmak istiyor. Biz kişiye göre karavan yaptığımız için ön plana çıkıyoruz. Yaptırmak isteyen kişi, bize içerisinde ne olsun ve olmasın diye rengine kadar belirliyor.