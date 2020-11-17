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Emekli olduktan safran soğanı ekti! Şimdi paraya para demiyor: Kilosu 50 bin TL

KOBİ HABERLERİ  | 17.11.2020 14:40 | Son Güncelleme

Edirne’de yaşayan emekli Hasan Artan, Safranbolu ziyaretinde ilgisini çektiği için bir kilo safran soğanı satın aldı ve Edirne’de 200 metrekarelik bahçesinde ekmeye başladı. Ektiği safrandan iyi verim alan Artan, aktarlarda gramla satılan safranın kilogramının bu yıl, yaklaşık 40-50 bin lira arasında olduğunu söyledi.

Emekli olduktan safran soğanı ekti! Şimdi paraya para demiyor: Kilosu 50 bin TL

Edirne’de yaşayan Hasan Artan, emekli olduktan sonra eşi ile birlikte safran üreticiliğine merak sardı. Safranbolu ziyaretinde merak ederek aldığı bir kilo safranı ekerek verimden memnun kalan Artan, geçtiğimiz yıl üretime başladı.
Kendi bahçesinde safran üretimi yapan Artan, aktarlarda gramla satışa sunulan ve kilogramı yaklaşık 40-50 bin lira arasında olan safranın iyi para kazandırdığını anlattı.

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'100 DÖNÜM BAŞKA ÜRÜN YERİNE 5 DÖNÜM SAFRAN EKSİNLER'

Artan, “Üreticilere tavsiye ediyorum. Farklı ürünlere alternatif olarak safran ekebilirler. Üreticiler, 5 dönüm alana ekilen safran ile 100 dönüm ekilen başka bir ürüne göre daha fazla kazanç sağlayabilirler” diye konuştu.

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Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Adnan Tülek de safran hasadına katılarak, 3-4 dönüm alanda safran üretimi yapılabileceğini söyleyerek üreticilere alternatif ürün olarak safran ekmeleri tavsiyesinde bulundu.

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'100-140 BİN ÇİÇEKTEN BİR KİLOGRAM SAFRAN EDİLİYOR'

Tülek, safran bitkisi ve üretimi ile ilgili de bilgiler vererek, “Burada da gördüğünüz gibi safran kumsal toprakları seven, güney yamaçları güneşi seven bir bitki. Dolayısıyla ağır topraklarda değil, bu tarz değerlendirilmeyen, kumsal, ikinci üçüncü sınıf topraklarda dahi güzel kaliteli verim alındığını görüyoruz.

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Yaklaşık 100 bin 140 bin çiçekten bir kilogram civarında safran elde edilebilmekte. Bunun da ekonomik olarak değeri çok fazla. Safranın bölgemizde de ilerleyen süreçte ekonomik anlamda önemli bir yer alacağını düşünüyoruz. Bölgemizde safran için uygun alan çok fazla var” dedi.

KAYNAK:İHA

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