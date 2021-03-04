Kara kazanlarda yaptıkları turunç tatlısı geçim kaynağı oldu!

Turunçları 7 aşamanın ardından tatlıya dönüştüren kadınlar elde ettikleri gelirle aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Bucak Mahallesinde geçimini turunç tatlısı yaparak sağlayan ve 2 çocuğuna tatlı kazanlarını kaynatarak bakan Kevser Erdoğan, "Sipariş üzerine satış yapıyoruz. Bir kadının kendi kazancını sağlaması çok güzel. Ekonomik özgürlüğümüz oluyor" dedi.

Turunç tatlısı yapmanın meşakkatli bir iş olduğunu söyleyen Erdoğan, "Turunçları bahçelerden topluyoruz dilimlere ayırıyoruz haşlıyoruz, kaynatıyoruz. Kayseri ve İstanbul’dan daha çok sipariş alıyorum. Her kazan 90 kilogram geliyor.

Yılda en az bir ton turunç tatlısı yapıyorum. Turunç olduğu sürece yıllık 1 ton üretebiliriz. Turunç tatlısının kilosunu 18-20 TL arasında satıyorum" diye konuştu.

İHA



