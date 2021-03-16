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Köye gelin giden gelin şimdi Malezya'ya çilek ihraç ediyor

KOBİ HABERLERİ  | 16.03.2021 14:05 | Son Güncelleme

Evlenmeden önce İstanbul'da yaşayan bir kadın girişimci, gelin geldiği Kastamonu'da atıl vaziyetteki tarlada çilek yetiştiriciliğine başladı. Kayınpederine ait 40 dönüm arazide ektiği çileklerden 100 ton hasat bekleyen gelin, yetiştirdiği çilekleri Malezya’ya gönderecek.

Köye gelin giden gelin şimdi Malezya'ya çilek ihraç ediyor

İstanbul'da bir elektrik dağıtım şirketinde çalıştığı esnada evlenerek Kastamonu'ya yerleşen Filiz Çevikoğlu, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sürecinde evde kaldı. Evde internette gezindiği sırada Ticaret Bakanlığına ait sitede çilek yetiştiriciliğiyle ilgili bilgilere denk gelen Filiz Çevikoğlu, merkeze bağlı Eymür köyünde kayınpederine ait atıl vaziyette bulunan tarlada çilek yetiştirmek için girişimde bulundu. Eşinin de desteğini alan Filiz Çevikoğlu, yaklaşık 40 dönüm arazide çilek yetiştirmeye başladı.

'EVDE OTURURKEN AKLIMA GELDİ'

Çevikoğlu, ayrıca yetiştirdiği çilekleri bir şirket ile anlaşarak Malezya'ya göndermek için bağlantı yaptı. Çilek yetiştiriciliğine başlayarak 13 kadına da ek gelir kapısı sağlayan Filiz Çevikoğlu, bu sayede hem evinin kadını oldu hem de iş sahibi oldu. Çevikoğlu, ilerleyen süreçte işlerini daha da geliştirmek için çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Çilek yetiştiriciliği

5 yıl önce evlendiğini ve İstanbul'dan gelerek Kastamonu'ya yerleştiğini söyleyen Filiz Çevikoğlu, “Evlenmeden önce İstanbul'da yaşıyordum. Orada elektrik kurumunda çalışıyordum. Kastamonu'ya gelince dolayısıyla işsiz kaldım. 5 senedir evdeyim. Pandemi de işin içerisine girince tamamen eve kapandık. Sadece eşim çalışıyordu, çalıştığı içinde bizlere çok fazla vakit ayıramıyordu. Bende bir şey yapayım diye düşündüm.

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Pandemide evde otururken ne yapayım diye araştırmaya başladım. Ticaret Bakanlığının tesadüfen sitesine girdim ve orada çilek üretimini inceledim. Daha sonra bu fikrimi eşim ile paylaştım. Eşimde bana destek verdi. Daha sonra oturup bunu modern bir şekilde nasıl yapabiliriz, maliyeti nedir, yapım aşaması, pazar gibi konuları aramızda konuştuk. Kayınpederimin merkeze bağlı Eymür köyünde atıl vaziyette olan tarlaları vardı. Bunlardan birisine çilek ekebilir miyiz diye düşündük. Daha sonra 43 dönüm tarlada modern bir şekilde çilek ekimine başladık. Çilek ekmek için çalışanları da ayarladık” dedi.

Çilek yetiştiriciliği

TARLADAN İHRACATA UZANAN YOL

Büyük bir alana çilek ektiklerini ve bunun içinde pazarın gerekli olduğunu anlatan Çevikoğlu, “Ürettiğimiz çilekleri nereye satabiliriz, elimizde kalmasın diye araştırmaya başladık. Daha sonra Malezya'da faaliyet gösteren bir firma ile anlaştık. Ürünlerimiz çıktıktan sonra Malezya'ya göndereceğiz. Yaklaşık 100 ton civarında bir çilek hasadı bekliyoruz. Bu sayede hem atıl vaziyetteki tarlamızı değerlendirdik hem aile bütçeme benim açımdan iyi oldu hem psikolojik açıdan iyi oldu hem de burada birçok kadına iş imkanı sunduk. Ayrıca bu sayede ülke ekonomisine de katkıda bulunduğumuzu düşünüyorum” diye konuştu.

Çilek yetiştiriciliği

Çilek dikiminin sarımsak işinden daha zor olduğunu söyleyen işçilerden Saliha Akça ise, “Dizlerimiz ağrıyor, kolumuz ağrıyor. Aparat ile dikiyoruz, fidenin kök kısımlarını kestiriyoruz” şeklinde konuştu.

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Tarlada çilek diktiklerini anlatan Elif Yöreci de, “Sarımsak dikimini bitirdik şimdi de çilek dikiyoruz. Bu sayede aile bütçemize katkıda da bulunuyoruz. Çilek dikmek daha zor, sarımsak bundan daha kolay. Sabah saat 07.30'da evden çıkıyoruz, akşam saat 18.00'a kadar tarladayız” ifadelerini kullandı.

Çilek yetiştiriciliği

(İHA)

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
kadin kot pantolon va makyajıyla tarla da poz vermiş bunlarda yemiş siz gerçek çiftçileri gösterin
Maşallah Allah'ım işine gücüne bereket versin. Bu memlekette işte çok iş alanı da çok yeter ki istesin
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