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  4. Market poşetlerini dezenfekte eden cihaz geliştirildi! Yurt dışından yoğun talep görüyor

Market poşetlerini dezenfekte eden cihaz geliştirildi! Yurt dışından yoğun talep görüyor

KOBİ HABERLERİ  | 18.05.2020 17:01 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde faaliyet gösteren bir firma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında modüler dezenfektan ünitesi ve tüneli ile alışveriş poşeti dezenfektan cihazı üretti.

Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde 4 bin metrekarelik kapalı alana sahip üretim tesislerinde fabrikalar için proje bazlı üretim yapan Barat Endüstri, salgının ardından sanitasyon çözümleriyle ilgili talepleri karşılamak için Ar-Ge çalışmalarına başladı.

Firma, yaklaşık 1,5 aylık sürecin ardından marketler için alışveriş poşeti dezenfektan ünitesi, iş yerleri ve kamu kuruluşlarında kullanıma yönelik olarak da modüler dezenfektan ünitesi ve tüneli geliştirdi.

Ürünleri için Türk Patent Enstitüsüne patent ve faydalı model başvurularını yapan firmanın dezenfektan çözümleri, yurt içi ve yurt dışından yoğun talep görüyor.

Firma sahibi Barış Arat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje bazlı endüstriyel ekipman ve kimyasallara dayanıklı tesis üretimi üzerine çalıştıklarını söyledi.Salgın nedeniyle projelerde yavaşlama olduğunu dile getiren Arat, hem bu dönemi boş geçirmemek adına hem de müşterilerden gelen talepler doğrultusunda dezenfektan sistemleriyle ilgili Ar-Ge çalışması başlattıklarını anlattı. Arat, yaklaşık 1,5 ay süren çalışmaların sonunda firmalar ve kamu kurumları için akılcı ve ekonomik ürünler geliştirdiklerini anlatarak, "Şu an bunun meyvelerini topluyoruz. Amacımız, bu olağanüstü dönemde mevcut istihdamı korumak ve taleplerin kapasitenin üzerine çıkmasıyla çalışan sayımızı artırmak." dedi.

'YÜZE, AĞZA VE BURNA TEMASIN ÖNÜNE GEÇTİK'

'YÜZE, AĞZA VE BURNA TEMASIN ÖNÜNE GEÇTİK'
Tasarladıkları modüler dezenfektan ünitesi ve tüneli hakkında bilgi veren Arat, ürünün omuz hizasında dezenfektan püskürttüğünü, yüze, ağza ve burna temasın önüne geçtiklerini kaydetti. Arat, cihazların ayakkabıların altı da dahil olmak üzere komple hijyen sağladığını vurgulayarak, "Tasarladığımız modüler dezenfektan ünitesi pratikliği, kolay kurulumu, çok az yer kaplayan ergonomisi, ekonomik ve de güvenli olmasıyla tercih ediliyor. Büyük dezenfektan tankı ortalama 2 bin 500 kişiye kadar dezenfeksiyon işlemi yapılmasına olanak tanıyor. Kalabalık iş yerleri, kamu binaları, fabrikalar ve alışveriş merkezleri gibi kalabalık yerler için kullanıma uygundur." ifadelerini kullandı.
Tasarladıkları diğer bir ürünün de alışveriş poşeti dezenfektan ünitesi olduğunu aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Market çıkışında müşteriler, ellerindeki poşetleri saniyeler içerisinde hiçbir yere temas ettirmeden bu üniteden geçirerek elleri dahil poşetleri dezenfekte edebiliyor. Alışveriş poşeti dezenfektan ünitesi sadece market değil, tüm paketli ürünlerin kolayca dezenfekte edilmesini sağlayan basit ve pratik bir çözümdür."

'YURT İÇİ VE DIŞINDAN ÇOK YOĞUN TALEP ALIYORUZ'

'YURT İÇİ VE DIŞINDAN ÇOK YOĞUN TALEP ALIYORUZ'
Ürünlerle ilgili faydalı model ve tasarım başvurularını yaptıklarını dile getiren Arat, şu anda 20 kişilik bir kadroya sahip olduklarını, Ramazan Bayramı'ndan sonra bu sayıyı artırmayı planladıklarını ifade etti.
Arat, mevcut üretim kapasitelerinin günlük 30 adet olduğu bilgisini vererek, "Özellikle mağazalar ve marketlerden çok fazla talep geliyor. Rusya ve Almanya ile görüşüyoruz, bunun yanı sıra birçok ülkeden de talep geldi. İç pazardaki talebi karşıladıktan sonra ihracata da başlayacağız." şeklinde konuştu.
Ürünlerin, Avrupa Birliği içerisinde serbest dolaşım için gerekli CE temel gerekliliklerinin tamamını karşıladığını belirten Arat, sipariş sonrası lojistik faaliyetleri yürüterek Türkiye'nin her bölgesine ürün gönderdiklerini sözlerine ekledi. KAYNAK:AA
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