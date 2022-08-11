Bitcoin ve kripto para piyasaları ile ilgili son dakika gelişmeleri ve güncel fiyatlar hem yatırımcılar hem de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere kripto paralar son dönemlerin popüler yatırım araçlarından biri. Peki 11 Ağustos Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple son durum nedir? İşte detaylar...

BİTCOİN KAÇ TL? 11 AĞUSTOS 2022 PERŞEMBE

Bitcoin 11 Ağustos Perşembe günü 444.141,76 T L alış, 444.103,65 TL satış fiyatından işlem görüyor.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri 11 Ağustos Perşembe günü günü yüzde7,58 artış gösterdi. Bitcoin'in alış fiyatı 24.708,86 , Bitcoin'in satış fiyatı 24.706,74 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 11 Ağustos Perşembe günü yüzde 12,88 artış gösterdi. Ethereum'un alış fiyatı 1.903,0500, satış fiyatı ise 1.903,0400 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 11 AĞUSTOS 2022 PERŞEMBE

11 Ağustos Perşembe günü Ethereum'un alış fiyatı 34.207,3238 TL, satış fiyatı 34.207,1440 TL oldu.

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin'in değeri 11 Ağustos Perşembe günü yüzde 5,88 arttı. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0722 Dolar, satış fiyatı 0,0722 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 11 AĞUSTOS 2022 PERŞEMBE

11 Ağustos Perşembe günü Dogecoin alış fiyatı 1,2980, satış fiyatı ise 1,2978 TL oldu.

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple'ın değeri 11 Ağustos Perşembe günü yüzde 5,40 artış gösterdi. Ripple alış fiyatı 0,3830 dolar, satış fiyatı ise 0,3829 dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 11 AĞUSTOS 2022 PERŞEMBE

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 6,8844 TL, satış fiyatı ise 6,8826 TL oldu.

