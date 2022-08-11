Bitcoin ve kripto para piyasaları ile ilgili son dakika gelişmeleri ve güncel fiyatlar hem yatırımcılar hem de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere kripto paralar son dönemlerin popüler yatırım araçlarından biri. Peki 11 Ağustos Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple son durum nedir? İşte detaylar...
Bitcoin 11 Ağustos Perşembe günü 444.141,76 T L alış, 444.103,65 TL satış fiyatından işlem görüyor.
Bitcoin'in değeri 11 Ağustos Perşembe günü günü yüzde7,58 artış gösterdi. Bitcoin'in alış fiyatı 24.708,86 , Bitcoin'in satış fiyatı 24.706,74 Dolar oldu.
Ethereum'un değeri 11 Ağustos Perşembe günü yüzde 12,88 artış gösterdi. Ethereum'un alış fiyatı 1.903,0500, satış fiyatı ise 1.903,0400 Dolar oldu.
11 Ağustos Perşembe günü Ethereum'un alış fiyatı 34.207,3238 TL, satış fiyatı 34.207,1440 TL oldu.
Dogecoin'in değeri 11 Ağustos Perşembe günü yüzde 5,88 arttı. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0722 Dolar, satış fiyatı 0,0722 Dolar oldu.
11 Ağustos Perşembe günü Dogecoin alış fiyatı 1,2980, satış fiyatı ise 1,2978 TL oldu.
Ripple'ın değeri 11 Ağustos Perşembe günü yüzde 5,40 artış gösterdi. Ripple alış fiyatı 0,3830 dolar, satış fiyatı ise 0,3829 dolar oldu.
Bugün Ripple'ın alış fiyatı 6,8844 TL, satış fiyatı ise 6,8826 TL oldu.
Okuyucu Yorumları 0 yorum