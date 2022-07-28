28 Temmuz Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin ne kadar oldu? 28 Temmuz 2022 Perşembe kripto para piyasasında son durum!

Bitcoin ve kripto para piyasaları 28 Temmuz Perşembe günü de hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Birçok kişi kripto paralar ile ilgili internette sorgulama yapmaya devam ediyor. Peki 28 Temmuz Bitcoin ne kadar?

Ethereum, Ripple, Dogecoin ne kadar oldu? 28 Temmuz 2022 Perşembe güncel Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin fiyatları...

BİTCOİN KAÇ TL? 28 TEMMUZ 2022 PERŞEMBE

Bitcoin 28 Temmuz Perşembe günü 416.272,53 TL alış, 416.255,56 TL satış fiyatından işlem görüyor.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri 28 Temmuz Perşembe günü günü yüzde 9,34 artış gösterdi. Bitcoin'in alış fiyatı 23.068,58 Bitcoin'in satış fiyatı 23.067,64 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 28 Temmuz Perşembe günü yüzde 13,86 arttı. Ethereum'un alış fiyatı 1.632,8000satış fiyatı ise 1.632,7900 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 28 TEMMUZ 2022 PERŞEMBE

28 Temmuz Perşembe günü Ethereum'un alış fiyatı 29.463,8760 TL, satış fiyatı 29.463,6956 TL'dir.

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin 28 Temmuz Perşembe günü yüzde 6,84 arttı. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0665 Dolar, satış fiyatı 0,0665 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 28 TEMMUZ 2022 PERŞEMBE

28 Temmuz Perşembe günü Dogecoin alış fiyatı 1,2002 TL, satış fiyatı ise 1,2000 TL oldu.

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple'ın değeri 28 Temmuz Perşembe günü yüzde 7,09 yükseldi.

Ripple alış fiyatı 0,3580 dolar, satış fiyatı ise 0,3579 dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 28 TEMMUZ 2022 PERŞEMBE

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 6,4601 TL, satış fiyatı ise 6,4583 TL oldu.



