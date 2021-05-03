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3 Mayıs kripto para piyasası | Bugün (3 Mayıs) Bitcoin ne kadar oldu? Ethereum ne kadar oldu?

03.05.2021 08:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto para piyasalarındaki hareketlilik devam ediyor. Bitcoin yaşadığı dalgalı seyirden sonra yatırımcısının güvenini kaybederken, JP Morgan Chase’in Bitcoin fonu kuracağına ilişkin haberlerin çıkmasıyla 58 bin dolara kadar yükseldi. Tekrar gerileyerek 57 bin dolar seviyesine inen Bitcoin'in yanında Ethereum ise her gün kendi rekorunu yenileyerek yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Bitcoin, 2018 yılından beri ilk kez geçtiğimiz Salı günü piyasa hacminde %50’nin altına kadar geriledi.

Avrupa Yatırım Bankası’nın, Ethereum için 2 yıllık tahvil kararı Ethereum fiyatlarının yükselmesinde etkili oldu. Ethereum 3 Mayıs itibariyle %5,55 artışla $3.080,99 seviyesinde bulunuyor. Bitcoin ise dalgalı seyrine devam ederek şu an için $57.913,88 seviyesinde işlem görüyor. Yatırımcıların Bitcoin’in dengesiz seyri yüzünden Bitcoin'den ayrılarak, Ethereum’a geçmeyi tercih ediyor. İşte Bitcoin ve Ethereum para birimlerinde son durum…

KRİPTO PARA PİYASASINDA YENİ DÜZENLEME
Son dönemde sık sık gündeme gelen kripto para platformlarıyla ilgili yeni bir düzenleme yapıldı. Bu platformlara yeni yükümlülükler getirildi. Belli tutarın üstündeki her işlem için kimlik tespiti yapılacak. Amaç, yasadışı faaliyetleri ve mağduriyetleri önlemek. Blockchain ve Dijital Para Araştırmaları Derneği Bşk. Avukat Kadir Kurtuluş, ‘‘Bu sayede kara para ve yasa dışı faaliyetlerle mücadele edilebilecek’’ dedi.

ETHEREUM TAHVİL AÇIKLAMASINDAN SONRA YÜKSELİŞİNE DEVAM EDİYOR
ABD merkezli çok uluslu banka JPMorgan Chase'in belirli müşterilerine sunmak üzere, yaz aylarının başlarında aktif olarak yönetilecek bir bitcoin fonu kuracağına ilişkin haberlerin de etkisiyle yükselerek 58,000 doları gören Bitcoin, kar satışlarıyla döndüğü 56,500 doların üzerinde işlem görüyor.

Avrupa Yatırım Bankası'nın, Ethereum blok zincirinde 2 yıllık tahvil çıkaracağının açıklanmasının ardından, 2,800 doları aşan ikinci sıradaki Ethereum da, yükseldiği 2,800 doların üzerinde tutundu.

Kripto para piyasalarındaki toplam piyasa hacmindeki payı 2018 yılı Ağustos ayından bu yana ilk kez Salı günü yüzde 50'nin altına gerileyen Bitcoin'in payı hafta sonunda yüzde 48.3'e kadar inerken, Ethereum'un payı da yüzde 15'in üzerinde.

Kripto Para Piyasası

BİTCOİN NE KADAR?

BİTCOİN NE KADAR?
Güne $57.030,6100 ile başlayan Bitcoin, 3 Mayıs itibarıyla %1,63 artışla $57.913,88 seviyesinde bulunuyor. Bitcoin, 25 Nisan tarihinde $48.013,9300 ile son bir ayın en düşük, 15 Nisan tarihinde ise $63.356,2000 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Bitcoin $57.913,88 ve ₺479.850,00'ye karşılık gelmektedir.

ETHEREUM NE KADAR?

ETHEREUM NE KADAR?
Ethereum, 7 Nisan tarihinde $1.982,5400 ile son bir ayın en düşük, 3 Mayıs tarihinde ise $3.080,9900 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Ethereum $3.080,99 ve ₺25.513,00'ye karşılık gelmektedir.

RİPPLE XRP NE KADAR?

RİPPLE XRP NE KADAR?
Güne $1,5970 ile başlayan Ripple XRP, 3 Mayıs itibarıyla %2,12 artışla $1,6181 seviyesinde bulunuyor. 1 Ripple XRP, $1,6181 ve ₺13,4110'ye karşılık gelmektedir.

LİTECOİN NE KADAR?

LİTECOİN NE KADAR?
Güne $271,0500 ile başlayan Litecoin, 3 Mayıs itibarıyla %1,02 artışla $273,6300 seviyesinde bulunuyor. Litecoin, 4 Nisan tarihinde $201,2500 ile son bir ayın en düşük, 17 Nisan tarihinde ise $315,0100 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Litecoin, $273,6300 ve ₺2.268,5569'ye karşılık gelmektedir.

BİNANCECOİN BNB NE KADAR?

BİNANCECOİN BNB NE KADAR?
1 Binance Coin $627,3600 ve ₺5.197,0000'ye karşılık gelmektedir.
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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum Kripto para
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