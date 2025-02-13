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Binance TR’den Sevgililer Günü uyarısı: Kendinizi ve sevdiklerinizi kripto dolandırıcılığından koruyun!

13.02.2025 15:57
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Sevgililer Günü, dolandırıcıların romantik duyguları ve hediye telaşını suistimal ederek insanları hedef aldığı bir dönem haline gelebiliyor. Özellikle kripto varlık piyasasında, sahte yatırım fırsatları ve romantizm temalı kimlik avı tuzakları gibi yöntemlerle kullanıcılar mağdur edilebiliyor. Bu özel günde hem kalbinizin hem de dijital cüzdanınızın güvende olduğundan emin olmak için farkındalık ve eğitim, siber tehditlere karşı en etkili önlemdir.

Binance TR’den Sevgililer Günü uyarısı: Kendinizi ve sevdiklerinizi kripto dolandırıcılığından koruyun!

Türkiye’nin lider kripto varlık platformu Binance TR, kullanıcıların varlıklarını en güvenli şekilde koruyabilmesi ve sektöre duyulan güveni pekiştirmek amacıyla güvenlik ve uyum alanındaki çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Binance TR, düzenleyici otoritelerle yakın iş birliği içinde çalışarak dolandırıcılıklara karşı etkin koruma ve savunma mekanizmaları geliştirirken, teknoloji ve insan kaynağı yatırımlarını da önceliklendiriyor. Bu çabaların bir sonucu olarak, son bir yıl içinde Binance TR’nin uyum ve güvenlik ekibi %50 oranında genişleyerek önemli bir büyüme kaydetti.

Binance TR Genel Müdürü Mücahit Dönmez, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Yasa dışı faaliyetlerin engellenmesi, her sektörde olduğu gibi bizim sektörümüzde de hayati önem taşıyor. Bu noktada tüm ekosisteme büyük sorumluluklar düşüyor. Biz de Binance TR olarak üzerimize düşeni yapmaya, düzenleyici otoritelerle iş birliğimizi güçlendirmeye ve platformumuzun güvenliğini sağlamak için gerekli tüm adımları atmaya kararlılıkla devam ediyoruz.”

Artan Tehdit: Aşk Dolandırıcılığı İstatistikleri

Sevgililer Günü, kutlamalarla dolu bir gün olmasının yanı sıra finansal dolandırıcılar için de bir fırsat sunuyor. Dolandırıcılıkların artan karmaşıklığı ve yeni taktiklerin kullanılması, bireylerin farkındalığını ve eğitimini her zamankinden daha önemli hale getiriyor.

ABD’de, 2022 yılında bu tarz dolandırıcılıklardan kaynaklanan zarar 1,3 milyar dolara ulaştı. FBI, özellikle kripto varlıklarla ilgili dolandırıcılıkların arttığı konusunda uyarıyor. Bu sorun sadece ABD ile sınırlı değil; Avustralya'da da 2024 yılında sadece bu tip dolandırıcılık nedeniyle bildirilen toplam zarar 8,9 milyon dolara ulaştı. Bu tür dolandırıcılıklar her yaş grubunu etkiliyor ve kripto varlık birimleriyle de ilişkilendirilebiliyor, bu da tehdidin küresel boyutunu gözler önüne seriyor.

Tüm Sektöre Güven İnşa Ediyoruz

Küresel blok zincir veri platformu Chainalysis’e göre, 2024 yılında kripto varlıklar sektöründeki dolandırıcılık, toplam zincir üzerindeki işlemlerin yalnızca %0,14’ünü oluştururken, itibari para işlemlerinde bu oran %5’e kadar çıkabiliyor. Ancak geçmişte yaşanan bazı talihsiz olaylar ve kamuoyundaki olumsuz algı nedeniyle, kripto varlıklar gerçekte olduğundan daha riskli görülüyor.

Öte yandan, 2024’ün sonlarına doğru hız kazanan piyasa hareketliliği, dolandırıcılık girişimlerinde de artışa neden olabilir. Bu nedenle kullanıcı güvenliği ve uyum çalışmaları, kripto sektöründeki tüm oyuncular için öncelikli bir sorumluluk olmaya devam ediyor.

Mücahit Dönmez, bu konuda şunları ekliyor:

“Yasadışı bahis ve aklama suçları gibi hassas alanlarda devletimizin duyarlılığının farkındayız ve bu mücadelede tüm devlet birimleriyle iş birliği yaparak yalnızca şirketimize değil, tüm sektöre de güven kazandırmayı hedefliyoruz.

Küresel araştırma şirketi Ipsos’a göre, Türkiye’de kripto varlıklara yatırım yapanların %70’i Binance TR’ye güvendiğini belirtiyor. Bu oran, platformumuzun güvenilirliğini ve sunduğumuz güvenlik önlemlerinin başarısını gözler önüne seriyor.”

Kripto Varlıklarınızı Dolandırıcılıktan Koruma Rehberi

Güvenlik yatırımlarına kesintisiz devam eden Binance TR, kullanıcı güvenliğinin en etkili savunma yönteminin kullanıcı farkındalığı olduğunun bilincinde. Bu nedenle, finansal okuryazarlığın artırılmasının dolandırıcılıkla mücadelede en güçlü savunma olduğuna inanıyor ve bu alandaki yatırımcılarının bilinçlenmesi için çeşitli eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri yürütüyor.

Güvenliğiniz için dikkat etmeniz gereken önemli noktalar:

  • Güvenilir Kaynaklardan Araştırma Yapın: Herhangi bir işlem yapmadan önce, Binance TR, üniversiteler veya resmi kurumlar gibi güvenilir kaynaklardan bilgi edinin.
  • Hesap Bilgilerinizi Koruyun: Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve kurtarma anahtarlarınızı kimseyle paylaşmayın. Hesap güvenliğiniz için iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) kullanın ve şifrelerinizi güçlü tutun.
  • Şüpheli Yatırım Fırsatlarına Karşı Dikkatli Olun: Sosyal medya ve mesajlaşma gruplarında sunulan hızlı kazanç vaatlerine kanmayın. Gerçek olamayacak kadar iyi görünen tekliflerden uzak durun.
  • Bilinmeyen Bağlantılara ve İndirmelere Dikkat Edin: Saygın bir platform veya hizmet, sizden uzaktan erişim araçları indirmenizi asla talep etmez. Kimlik avına karşı, e-posta ve mesajlardaki bağlantıları açmadan önce dikkatlice inceleyin.
  • Davranış Kalıplarına Dikkat Edin: Bir yatırım, iş veya teklif hakkında şu soruları kendinize sorun:
    -Bu fırsat hakkında yeterince bilgi sahibi miyim?
    -Bana tam olarak şeffaf bilgi veriliyor mu?
    -Gerçek olamayacak kadar iyi bir teklif mi sunuluyor?

Bu Sevgililer Günü’nde, sadece kalbinizi değil, varlıklarınızı da koruyun. Binance TR, her zamanki gibi kullanıcılarına güvenli bir deneyim sunmak için çalışmalarına devam ederken, unutmayın ki güvenli bir gelecek, sevdiklerinize verebileceğiniz en değerli hediyedir.

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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Binance
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