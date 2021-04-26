Bitçi güvenilir mi, kapanır mı? İşte Bitçi yorumları

2018 yılında kurulan Türk kripto para borsası Bitçi hakkında yorum yapanlardan bazıları yorumlarında Bitçi’nin güvenilir olduğunda bahsediyor. Diğer yandan kripto para borsasında art arda yaşanan depremler, uygulamaların güvenirliği konusunda endişelere neden oldu.
Çağdaş Holding'in CEO'su olan Burak Çağdaş Çağlar tarafından kurulan Bitci.com, kripto paraların ticaretinin yapıldığı bir Türk Kripto Para alım satım platformudur.
Yerli bir girişim olarak kullanıcıya sunulan Bitçi ayrıca ilk ve tek Türk kendi blockchain sistemi olan ve bu sistemin ana parası $BITCI olan bir kripto paraya sahiptir.
Firmanın merkezi Muğla Bodrum olarak görülüyor ve Bitçi’nin internet sitesinde de firmaya ait tüm veriler şeffaflıkla paylaşılmış. Vakıfbank ve Ziraat Bankası ile anlaşmaları olan Bitçi Teknoloji’ye bu bankalardan para göndermek istenildiği zaman 7/24 otomatik olarak Bitci bakiyesine tutar gönderilebiliyor. Diğer bankalardan yaplan EFT işlemleri ise mesai saatleri içerisinde hesaba aktarılıyor.
Bitçi hakkında yapılan araştırmalarda firmanın oldukça güvenilir olduğu söyleniyor. Özellikle son zamanlarda gerçekleştirdikleri fan token anlaşmaları ve spor kulüpleri ile resmi fan token sponsorluğu sözleşmeleri ile adından son dönemlerde adı sıkça duyulan Bitci.com’un CEO’su YouTube yayını üzerinden yaptığı paylaşımda yakın zamanda BİTÇİ’nin küresel borsalarda da listelenebileceği haberini duyurdu.
Bir Türk kripto borsası olan Bitçi hakkında internet üzerinde pek çok kullanıcı yorumu bulunuyor. İşte onlardan bazıları…
“Hacim olarak makul bir seviyede olduklarını düşünüyorum ama işlem hızı biraz yavaş. Bu konuda geliştirebilirlerse kendilerini gayet iyi bir platform olur.”
“Bitci üyelil açmada oldukça sıkıntı yaşadım ama sisteme girdikten sonra gerisi işliyor sorunsuz.”
“Dün yüklü şekilde para yatırdım coin'in düşüşe geçtiğini görünce piyasa ekranından giriş yaptığım halde bir türlü bozamadım daha sonra tekrar almak istememe rağmen alamadım. Devamlı emir alındı dedi hâlbuki piyasa ekranından giriş yaptığım halde çok zarara uğrattınız beni şimdi sizin diğer sitelerle ne farkınız kaldı suçumuz ilk Türk coin'i olarak size güvenmek mi oldu?”
Bitci ile müşteri temsilcisi falan hiçbir iletişim sağlanmıyor tel yazmışlar bakan yok geri dönüş yok otomotiv cevap hazırlamıştır çalışmalarımız devam ediyor İletişim kuramadığımız için güven vermiyor.”
“Ben bitci de bulunan bitcoin gold dan 620 TL’lik alım ve bir o kadar da satım işlemi yaptım hesap 169 TL eksildi 15 gündür yazıyorum doğru dürüst ilgilenen yok ancak çalışma devam ediyor diyorlar çok calışmaya gerek yok bütün belgeleri attım ispatladım. Halen çözüm yok.”
“Bitciden paramı çekmek istiyorum çekemiyorum hesabınızı onaylatmanız gerekiyor diyor hesabımı kime nereye nasıl onaylatacagım kimseye ulaşamıyorum en kısa zamanda cevap ve çözüm istiyorum aksi takdirde savcılığa şikayette bulunacağım.”
“Merhaba arkadaşlar bazı arkadaşlar sıkıntı yaşamış fakat çok fazla alım görünce bir müddet alt yapıda sıkıntı oldu çok problem etmedim ve güzel bir kâr elde ettim devamını bekliyorum.”
“Merhabalar arkadaşlar bende 03,04,2021 tarihinde 20,000 TL para yatırdım fakat hafta sonu olduğu için para transferini papara ile yapmak istedim papara ile yapmış olduğum transfer 2 gün sonra hesabıma geçti gecikmenin nedeni aşırı yoğunluk olduğunu düşünüyorum alt yapı şu an için zayıf gözükebilir. Kısa bir sürede bu noktalara geldiyse daha da ileriye gitmemesi mümkün bile olamaz. Alt yapı yakında düzeltilir bu şekilde kalmayacaktır. Ve global borsalarda bitçi işlem görmeye başladıkça fiyatı değer kazanacaktır. Şirket şuan için kendini öne çıkaracak hamlelerde bile bulunmadı bu tarz reklamlar olursa aktif yatırımcı sayısı artacak ve fiyat katlanıp değer kazanmaya devam edecektir. Fakat biz yatırımımızı her zaman uzun vadeli düşünürsek geleceğe çok daha iyi bir pozitif etkisi olacak inancında olduğumuz için en az 1 2 ay beklemede kalacağım. Ben yıllardır bist100 de işlem yapmaktayım kripto para borsası da sonuçta mantık olarak aynıdır. Sabırsızların sabırlılara para kazandırdığı yerin adı borsadır. Mümkün olabildiği kadar elimdeki coinleri uzun vade de tutup ve karlı bir şekilde satmak için buradayım. Arkadaşlar sabırlı olalım. Yatırım tavsiyesi değildir. Nacizane kendi fikrimdir. Herkese bol bereketli kazançlar.”
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