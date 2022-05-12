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Bitcoin, 16 ayın dibinde! Yatırımcı fiyatlara bakmaya korkuyor…

12.05.2022 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitcoin (BTC) ve kripto paralar büyük bir çöküşün ortasında kaldı. Lider kripto para birimi Bitcoin yatırımcılarına son 5 günde yüzde 25 kaybettirdi. Böylece 16 ayın dip seviyesi görüldü. En bütük altcoin Ethereum fiyatı da son 24 saatte yüzde 18'e yakın geriledi.

Bitcoin, 16 ayın dibinde! Yatırımcı fiyatlara bakmaya korkuyor…

ABD'de Nisan ayı enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde gelmesi sonrası ABD doları güçlenirken, kripto para ve değerli metal fiyatları düştü. Bitcoin fiyatı ABD enflasyon verisi sonrasında 30 bin psikolojik sınırını bir kez daha aşağı kırdı ve 28 bin doların altını test etti. Böylelikle Bitcoin Ocak 2021'den bu yana en düşük seviyeyi gördü.

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En büyük altcoin Ethereum da Bitcoin’deki çöküşü takip etti. Yüzde 18’e yakın değer kaybeden Ethereum fiyatı da şu sıralar 1936 dolar seviyelerinde bulunuyor.
Lider kripto para birimi yatırımcısına son 5 gün içinde yüzde 25 kaybettirirken ‘Korku ve Açgözlülük Endeksi’ ise Mart 2020’den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Ayrıca Google’da “Bitcoin” ve “kripto” aramaları son 17 ayın en düşük seviyelerine yaklaşıyor.

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BITCOIN FİYATININ DÜŞMESİNDEKİ 4 SEBEP

  • ABD enflasyon verisinin yüksek gelmesi
  • Dolar endeksi (DXY)’nin yeni rekor seviyesini görmesi
  • Hisse senedi piyasalarındaki devam eden düşüş
  • FED’in şahin görünümü
  • Sabit coin Terra ağının kripto parası LUNA'da günlük kaybın yüzde 97'yi bulması

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ANALİSTLER NE DİYOR?

Bloomberg Opinion yazarı kripto yatırımcısı Aaron Brown, TerraUSD'nin (UST) çöküşünün tüm likidite protokollerindeki güveni olumsuz etkilediğini belirtti. Bu durum kripto varlık piyasasında güvenin kırılgan olmasına yol açan unsurların başında geliyor.

Brown, "Eğer UST toparlanamazsa, belki Aave de toparlanamaz. Bu durum Bear Stern çöktüğünde, insanların dikkatini Lehman'ın çöküp çökmeyeceğine çevirmesine benziyor" yorumunu yaptı.

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UST'nin arkasındaki vakıf 1,5 milyar dolarlık fonlama ararken, UST 20 sent ile 90 sent arasında işlem gördü. Fakat dolar ile pariteye henüz ulaşamadı.

UBS Kur ve Kripto Araştırma Müdürü James Malcolm, Bitcoin için 30 bin dolar bölgesinin özellikle hassas bir bölge olduğunu, bu seviyenin madencilik ekonomisinin negatife döndüğü bir seviye olduğunu, bu seviyenin kırılması durumunda piyasaya daha az kripto satışı olacağını söyledi.


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Anahtar Kelimeler:
bitcoin
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