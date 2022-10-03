Bitcoin ne kadar? 3 Ekim 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple kaç dolar/TL oldu?

Bitcoin ve kripto para piyasaları ile ilgili son dakika gelişmeleri merak konusu oldu. Son dönemlerin sıklıkla kullanılan yatırım araçlarından biri olan kripto para piyasasına ilişkin son durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapıyor. Peki, Bitcoin ne kadar? 3 Ekim Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple kaç dolar/TL oldu? İşte kripto paralarda son durum...

BİTCOİN KAÇ TL? 3 EKİM 2022 PAZARTESİ

Bitcoin bugün 354.840,10 TL alış, 354.826,72 TL satış fiyatından işlem görüyor.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri bugün yüzde 1,18 düştü. Bitcoin'in alış fiyatı 19.097,96 Bitcoin'in satış fiyatı 19.097,24 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 3 Ekim Pazartesi günü yüzde 1,84 düşüş gösterdi. Ethereum'un alış fiyatı 1.288,0000 , satış fiyatı ise 1.287,990 dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 3 EKİM 2022 PAZARTESİ

Bugün Ethereum'un alış fiyatı 23.931,0400 , satış fiyatı ise 23.930,8542 TL oldu.

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin'in değeri bugün yüzde 2,76 düşüş gösterdi. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0592 Dolar, satış fiyatı 0,0591 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 3 EKİM 2022 PAZARTESİ

Bugün Dogecoin alış fiyatı 1,0990 satış fiyatı ise 1,0988 TL oldu.

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple 3 Ekim Pazartesi günü günü yüzde 7.18 düşüş gösterdi. Ripple alış fiyatı 0,4408 dolar, satış fiyatı ise 0,4407 dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 3 EKİM 2022 PAZARTESİ

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 8,1901 TL, satış fiyatı ise 8,1882 TL oldu.

