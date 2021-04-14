Bitcoin ve Ethereum'dan tarihi rekor |14 Nisan Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar?

ABD’nin en büyük kripto para borsalarından biri olan Coinbase’in 14 Nisan günü halka arz olması haberinin Bitcoin ve Ethereum fiyatlarını arttırdığı biliniyor. Uzmanların yaptığı yorumlara göre 14 Nisan gününde kripto paraların en yüksek seviyeye çıkması bekleniyor. 14 Nisan itibariyle Coinbase, FTX borsasındaki temsili listelemesinde hisse fiyatlarının 100 milyar doların üzerine çıkabileceği tahmin ediliyor. Coinbase, Nasdaq üzerinde listelenecek ve COİN ismi ile hisse olarak direkt işlem görebilecek. 14 Nisan tarihinde Bitcoin ve Ethereum’un ciddi anlamda bir tarihi rekor kırması bekleniyor.

Kripto Para Piyasası

BİTCOİN NE KADAR? Güne $63.180,0000 ile başlayan Bitcoin, 14 Nisan itibarıyla %6,35 artışla $64.376,64 seviyesinde bulunuyor. Bitcoin, 25 Mart tarihinde $51.972,3200 ile son bir ayın en düşük, 14 Nisan tarihinde ise $64.376,6400 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Bitcoin $64.376,64 ve ₺516.302,00'ye karşılık gelmektedir.

ETHEREUM NE KADAR? Güne $2.301,8800 ile başlayan Ethereum, 14 Nisan itibarıyla %9,58 artışla $2.370,09 seviyesinde bulunuyor. Ethereum, 25 Mart tarihinde $1.602,8300 ile son bir ayın en düşük, 14 Nisan tarihinde ise $2.370,0900 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Ethereum $2.370,09 ve ₺18.999,00'ye karşılık gelmektedir.

RİPPLE NE KADAR? Güne $1,8254 ile başlayan Ripple, 14 Nisan itibarıyla %33,87 artışla $1,9442 seviyesinde bulunuyor. Ripple, 15 Mart tarihinde $0,4391 ile son bir ayın en düşük, 14 Nisan tarihinde ise $1,9442 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Ripple $1,9442 ve ₺15,5820'ye karşılık gelmektedir.