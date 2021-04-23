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Dogecoin ve BitTorrent neden düşüyor? BitTorrent ve Dogecoin yükselir mi?

23.04.2021 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda 65 bin doların üzerine çıkarak büyük rekorlar kıran ve ilgiyi bu tarafa çekmeyi başaran Bitcoin ve diğer altcoinlerde ani düşüşler yaşanıyor. Elon Musk’ın yatırım yaptığı Dogecoin ve son zamanlarda ilginin büyük olduğu BitTorrent de düştü.

Dogecoin ve BitTorrent neden düşüyor? BitTorrent ve Dogecoin yükselir mi?

ABD, Çin ve dünyada yaşanan ekonomik gelişmelere bağlı olarak hareket eden kripto paralar, son dönemlerin en büyük düşüşünü yaşadı. Bazı uzmanlar, 50 bin dolar seviyesini destek olarak görürken, bu desteğin aşağı doğru kırılması durumunda Dogecoin, BitTorrent ve diğer conilerde yükselişlerin zor olduğunu iddia ediyor…

DOGECOİN VE BİTTORENT NEDEN DÜŞÜYOR?

Aniden 50 bin doların altına düşen Bitcoin’de bir ay içinde ilk defa 50 bin dolardan siparişlerin doldurulduğundan dolayı fiyatını 7 bin dolardan fazla geri çektiği öğrenildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden’ın en zengin insanlar üzerindeki sermaye geliri vergilerini artırmaya yönelik yakın tarihli bir hamlesi piyasayı korkuttu.

Çin’in hash rate düşüşünü çevreleyen son FUD ve olası vergi, yasal baskılarla beraber, lider kripto para biriminde düşüşe neden oldu. Bitcoin inanılmaz yükselirken şu anda çok büyük düşüşler yaşıyor.

Bitcoin, 65 bin dolarlık seviyelerden 48 bin 500 dolara kadar gerledi. Öte yandan Bitcoin’in önemli bir yükselişten önce psikolojik olarak kritik seviyenin altında kaldığı için satın alma hamleleri gerçekleşiyor. Yani, bu düşüşler Bitcoin alımlarını da beraberinde getiriyor.

Bu düşüşlerle birlikte alımlarda artış yaşanabileceği konuşulurken, kimi uzmanlara göre diğer kripto para birimlerinde artış görülebilir.

Dogecoin ve BitTorrent neden düşüyor? BitTorrent ve Dogecoin yükselir mi

Uzmanlar, 50 bin doların destek seviyede olduğunu belirtirken, bunun altı olması durumunda yükseliş trendinin zor olduğunu belirtiyor. Bitcoin ile birlikte diğer altcoinler de düşüş yaşadı. Son dönemlerde Elon Musk sayesinde büyük yükselişler sergileyen Dogecoin’de de düşüş görüldü. Dogecoin’in yanında BitTorrent de büyük kayıplar verdi.

Ethereum ise yüzde 8’den fazla düştü. Dogecoin yazım sırasında yüzde 25’lik kayıpla en çok kaybeden kripto para oldu. Doge’nin arkasından yüzde 20’lik düşüş yaşayan XRP günün en fazla düşüş gösteren coinlerden. Piyasada şu anda kayıplar yaşanmaya devam ediyor.


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