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Dünyanın en genç kripto milyarderi Vitalik Buterin, Ethereum'la zengin oldu

04.05.2021 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto para piyasalarında her geçen gün yeni milyarderler ortaya çıkarken Ethereum'un kurucusu olan Vitalik Buterin en genç kripto milyarderi unvanına sahip oldu. Buterin'in sadece elinde tuttuğu Ethereum'ların tutarı 1 milyar doları aştı.

Dünyanın en genç kripto milyarderi Vitalik Buterin, Ethereum'la zengin oldu

Ethereum’un 2015 yılında piyasaya sürülmesini sağlayan Vitalik Buterin henüz 27 yaşındayken dünyanın en genç kripto milyarderi oldu. Ethereum haftanın ilk gününde 3000 doları aştı ve bu yıl yüzde 325 oranında yükseliş kaydetti.

2018 yılında Ekim ayında cüzdanını ifşa eden Buterin’in 333 bin 410 adet Ethereum’unun bulunduğu ve bunun da değerinin 1 milyar doları aştığı belirlendi.

376 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Ethereum’un piyasa değeri toplamda 376 milyar dolar seviyesinde. Bitcoin ise 1.08 trilyon dolar olarak liderliğini sürdürüyor. Ethereum, bankalar ve sigorta şirketleri gibi geleneksel finansal aracılarının yerini almayı amaçlayan merkezi olmayan finans (DeFi) uygulamalarının artan popülaritesi nedeniyle yılın başından bu yana yükseliş yaşadı.

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Anahtar Kelimeler:
Ethereum
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
hepsi batacak bitecek kacacak. altin derim gecerim
Her nasılsa trilyon dolar da kazandır sa güven vermiyor.
Çittlik bank olayının dünya versiyonu

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