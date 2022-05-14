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Ev, araba satan da var kredi çeken de! Bitcoin yatırımcısı endişeli: Peki kripto paralarda düşüş sürecek mi?

14.05.2022 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitcoin ve kripto paralarda yaşanan Terra krizi piyasalara adeta benzin döktü. Listeler bir anda kırmızıya dönerken yatırımcılar büyük kayıplar yaşadı. Bitcoin 24 bin dolar seviyelerini zorlarken, altcoin’ler ve Ethereum fiyatları da yüzde 20’ye yakın düştü. Bu süreçte kaldıraç sistemini kullanan küçük yatırımcıların parası sıfırlandı. “Bitcoin düşecek mi, yükselecek mi?” diye merak edilirken teknik analizlerde kritik seviyeye dikkat çekildi. İşte piyasalardaki son dakika gelişmeleri…

Ev, araba satan da var kredi çeken de! Bitcoin yatırımcısı endişeli: Peki kripto paralarda düşüş sürecek mi?

Kripto para piyasasında Bitcoin’in çöküşüne neden olan Terra (LUNA) depremi sonrasında yaralar sarılmaya çalışılıyor. Piyasalarda yüksek enflasyona dair endişeler ve para politikalarının seyrine yönelik belirsizliklerin artmasıyla yatırımcıların güvenli liman arayışı devam ediyor.

Risk iştahı azalan piyasalarda küresel borsaların tamamı haftayı satış baskısı altında geçirdi. ABD’De yüksek enflasyon ve ekonomik büyümeye ilişkin endişelere rağmen endeksler, haftanın son işlem gününde pozitif bir seyir izledi. S&P 500 endeksi yüzde 2,39 artarak 4.023,86 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 3,82 kazançla 11.805 puana çıktı. Ancak buna rağmen New York’ta teknoloji şirketlerinin işlem gördüğü Naqdaq’ta haftalık kayıp yüzde 8’e dayanırken yılbaşından bu yana yaşanan gerileme yüzde 25’i aştı.

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BINANCE KARARI BITCOIN’E NEFES ALDIRDI

Bir dolara eşit olmak üzere tasarlanan kripto para UST'nin fiyatını dengelemek için aynı ekip tarafından çıkarılan "stabil coin" LUNA'nın arzının artırılması değer kayıplarını çok yüksek seviyelere taşıdı. LUNA'nın değeri, gördüğü en yüksek seviye olan 120 dolardan neredeyse sıfıra düştü. LUNA’nın fiyatında yaşanan bu hareketlilik sonrası önce Binance borsası, vadeli işlemlerde LUNA'yı delist etti. Ardından fiyatın sıfıra yaklaşması nedeniyle "LUNA/BTC, LUNA/BIDR, LUNA/AUD, LUNA/BNB, LUNA/ETH, LUNA/USDT, LUNA/GBP, LUNA/BRL, LUNA/TRY ve LUNA/EUR" işlem çiftleri borsadan kaldırıldı.

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10 Kasım tarihinde 69 bin doları görerek tarihi zirvesine ulaşan Bitcoin bu gelişmelerle dün 24 bin dolar seviyesini görmesinin ardından karar sonrası yeniden toparlanma hareketi başlattı. Lider kripto para birimi 30 bin doların üzerinde yeşil bölgenin üzerine çıktı. Ancak lider kripto para birimi Bitcoin son 24 saatte kazançlarının bir kısmını geri vererek şu sıralar 29 bin 500 dolar seviyelerinde bulunuyor.

ALTCOIN’LERDE DEĞER KAYBI

Geçtiğimiz gün Bitcoin’deki çöküşle altcoin’lerde değer kaybı yüzde 20’lere ulaşmıştı. Bitcoin’deki toparlanma dün en büyük altcoin Ethereum’a da yansıdı ancak ETH 14 Mayıs Cumartesi günü son 24 saatte yüzde 2,5 kayıp verdi. Ethereum şu sıralar 2 bin 41 dolardan işlem görüyor. Cardano (ADA) yüzde 1,8, Dogecoin (DOGE) yüzde 4,5, SHIBA INU (SHIB) yüzde 2,9, Ripple (XRP) yüzde 2,1 değer kaybederken, Solano yüzde 4,5, Terra yüzde 31 değer kazancı yaşadı.

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BITCOIN'DE BU SEVİYEYE DİKKAT

Dünya’da yer alan bilgiye göre, Bitcoin’in haftalık bazdaki grafiğinde 37 bin dolar seviyesinin altına inilmesi 21 Eylül 2020 haftasından başlayan yükseliş trendinin de altına gelinmesi anlamı taşıyor. “Paritede yaşanan sert düşüşün ‘teknik anlamda’ açıklaması bu” denilen haberde, “Bunun yanında yine bu trend çizgisinin altında pandemi döneminin başlangıcında görülen 3 bin 900-4 bin dolarlı seviyelerden başlayan trend çizgisi var. Ve bu trendin destek noktası ise 27 bin 800 dolar seviyelerine denk geliyor. Şimdi BTC/USD paritesinin haftayı bu seviyenin altında tamamlayıp tamamlamadığı takip edilecek. Bu seviyenin altında yapılacak haftalık kapanışta 26 bin ve 22 bin dolar seviyelerinde ara destek noktaları olmak üzere 20 bin dolar seviyesinin test edilme riski masada olacak. Paritede oluşan baskısının kısmen de olsa zayıflaması için ise tekrar 37 bin dolar seviyesinin üzerinde fiyatlanmanın oluşması görülmeli” ifadeleri kullanıldı.

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KALDIRAÇLI İŞLEM YATIRIMCIYI BATIRDI

Daha az sermayeyle daha büyük hacimli işlemler yapılmasına imkân sağlayan sisteme kaldıraç (leverage) sistemini kullanan küçük yatırımcıların parası sıfırlandı. Sosyal medya da kaldıraçlı işlemlerle iflas eden insanların hikayeleriyle doldu. İşlem yapmak için kredi çeken de var, ev, araba satan da. YeniŞafak’ta yer alan haberde, kripto para yatırımcısı A.A., 10 bin dolar parasını 50 kat kaldıraçla kullandığını ancak sonunun kötü bittiğini aktardı. Parasının önce 450 bin, ardından da 800 bin dolara çıkarttığını anlatan A.A., şunları kaydetti: Arkadaşlarımın ‘parayı çek’ telkinlerine rağmen daha fazla para kazanma hırsı nedeniyle sistemden çıkmadım. Ancak düşüşle birlikte param saatler içerisinde 250 bin dolara kadar geriledi. Ardından 50 bin dolara düşen para, 10 bin dolara indi. Para kazanma hırsım yüzünden saatler içinde tüm parayı kaybettim.”

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“MEVCUT KRİPTO DÜŞÜŞÜ ZAMANLI BİR UYARI”

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), kripto para piyasalarındaki düşüşün ‘zamanlı bir uyarı’ olduğunu, bunun geleneksel finansal piyasalar veya makroekonomi üzerinde önemli bir etkisi bulunmayacağını bildirdi.
Yapılan açıklamada, “Bir dahaki sefere, kripto sektörü büyümeye devam ettikçe işler farklı olabilir” değerlendirmesinde bulunuldu. Kripto varlıkların düşüşünden kaynaklanan şok dalgalarının kripto piyasalarında kaldığı belirtilen açıklamada, bunun en çok küçük yatırımcıları etkilediği ifade edildi. Açıklamada, söz konusu ekosistemin doğasında olan potansiyel risklerin, düzenleyici baskının temelini oluşturduğu aktarıldı.

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Belirli kripto varlıkların hem boyut hem de kapsam olarak büyümeyi sürdüreceği belirtilen açıklamada, geleneksel finansal sistemle bağlantılarının da büyümeye ve derinleşmeye devam edeceği kaydedildi.

Açıklamada, finansal istikrar endişelerinin de buna paralel olarak artacağına işaret edilerek, düzenleyici kararların bir sonraki kripto düşüşünün yansımalarının ne kadar büyük ve zarar verici olabileceğini belirleyeceği ifade edildi.

FITCH’TEN DÜZENLEME ÇAĞRISI

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından Fitch de dün yaptığı açıklamada, son gelişmelerin sabit coinlerin düzenlenmesine yönelik çağrıları artıracağını bildirmişti. Açıklamada, yatırımcıların sabit coinlere güvenini kaybetmesinin kripto para birimleri ve dijital finans için önemli olumsuz yansımaları olabileceği aktarılmıştı.

Kripto piyasaları ile düzenlenmiş finansal piyasalar arasındaki bağlantıların zayıf kalmaya devam ettiği vurgulanan açıklamada, bunun kripto para piyasası oynaklığının yayılma potansiyelini sınırlamasının, daha geniş finansal istikrarsızlığa neden olmasının beklendiği kaydedilmişti.


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