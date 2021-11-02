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GRF token (Garfield) Hotbit'te ne zaman listeleniyor? GRF token nasıl alınır? İşte GRF coinin fiyatı

02.11.2021 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son verilere göre Türkiye'de kripto para yatırımcıları hızla büyüyerek milyona ulaştı. Her geçen gün büyüyen piyasaya yeni tokenlar da gelmeye devam ediyor. Bunlardan birisi de henüz kendi sitesinden satış yapan GRF (Garfield) token oldu. Hotbit'ten yapılan açıklamaya göre, 15 Kasım 2021'de GRF token listelenecek.

GRF token (Garfield) Hotbit'te ne zaman listeleniyor? GRF token nasıl alınır? İşte GRF coinin fiyatı

Kripto para dünyasında bir dönem düşen işlem hacmi, son dönemde piyasaların hareketlenmesiyle yeniden yükseldi. Piyasaların hareketliliği ile yeni coin ve tokenlarda hayatımıza girmeye devam ediyor. Şu an kendi sitesinden satış yapan GRF (Garfield) token, henüz herhangi bir kripto para borsasında listelenmiş değil.Kripto paraların atası kabul edilen Bitcoin ise, en çok ilgi gören para birimi olmayı sürdürüyor.

GRF (GARFIELD) TOKEN

Son zamanlarda sosyal medya ağlarında, GRF tokena ilişkin birçok açıklama ve paylaşım yapılıyor. Oldukça ilgi gören token şu an için kendi web sitesi üzerinden, 0,0038 liradan (0,0004 dolar) satışa sunuldu.

Ön satışını 2 milyar adetle başlatan şirket, ikinci ön satışını da 2 milyar adetle tamamlıyor.

Toplam arzı 10 milyar adetle sınırlı olan GRF token toplam arzın, 4 milyar adetini yani %40’ını ön satış olarak sundu.

GRF TOKEN NASIL ALINIR?

GRF token şu an sadece kendi web sitesinde listelendiği için sadece Metamask, WalletConnect ve Trust Wallet gibi kripto para cüzdanları ile bağlantı kurarak alınabiliyor.

HOTBIT'TEN AÇIKLAMA

Yeni çıkan token ve coinleri listelemesiyle adını duyuran Hotbit'ten yapılan duyuruya göre, 15 Kasım 2021 tarihinde GRF token listelenmeye başlayacak.

Hotbit'in web sitesinde konuya ilişkin duyuru şu şekilde yapıldı:

htbb

kjhgyuhjk

NTV'de yer alan habere göre, Türkiye'de piyasanın büyüklüğü 900 milyon dolar. Tahminlere göre halen 4 milyon kişi kripto para yatırımı yapıyor.

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