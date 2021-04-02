Kripto para piyasasında son durum | 2 Nisan Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin piyasada en büyük hacme sahip kripto para olarak varlığını sürdürüyor. Geçtiğimiz haftalarda yurt dışı kaynaklı açıklamalardan etkilenen Bitcoin ve Ethereum fiyatları tekrar ivme kazanarak yükselişe geçti. Bitcoin’in şu anki piyasa hacmi 50,763,704,598 Dolar, Ethereum’un piyasa hacmi 31,998,164,006 dolardır. Peki 2 Nisan itibariyle Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

BİTCOİN NE KADAR? Güne $58.838,0200 ile başlayan Bitcoin, 2 Nisan itibarıyla %1,04 artışla $59.545,29 seviyesinde bulunuyor. Bitcoin, 4 Mart 2021 tarihinde $48.180,8600 ile son bir ayın en düşük, 13 Mart 2021 tarihinde ise $61.583,8100 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Bitcoin $59.545,29 ve ₺486.702,00'ye karşılık gelmektedir.

ETHEREUM NE KADAR? Güne $1.969,2900 ile başlayan Ethereum, 2 Nisan itibarıyla %4,16 artışla $1.997,52 seviyesinde bulunuyor. Ethereum, 4 Mart 2021 tarihinde $1.528,7200 ile son bir ayın en düşük, 2 Nisan tarihinde ise $1.997,5200 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Ethereum $1.997,52 ve ₺16.320,00'ye karşılık gelmektedir.

RİPPLE NE KADAR? Güne $0,5643 ile başlayan Ripple, 2 Nisan itibarıyla %0,62 azalışla $0,5691 seviyesinde bulunuyor. Ripple, 15 Mart tarihinde $0,4391 ile son bir ayın en düşük, 2 Nisan tarihinde ise $0,5691 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Ripple $0,5691 ve ₺4,6450'ye karşılık gelmektedir.

BİTCOİN NEDİR? Dünyadaki en popüler Bitcoin paritesidir. Bitcoin merkezi bir otorite veya bankalar olmadan kişiden kişiye gerçekleşen bir teknoloji ile çalışır; Bitcoin tedarik ve transferlerinin yönetimi ağ tarafından ortaklaşa yürütülür. Bitcoin açık kaynak kodlu ve tasarımı halka açıktır, bu kriptoparayı kimse kontrol etmez ya da sahibi değildir ve herkes bu yapı içerisinde yer alabilir. Bitcoin fiyatının kısa süre içerisinde önemli bir şekilde artması Bitcoin/Dolar paritesini aktif yatırım ve işlem yapanlar arasında kısa sürede popüler hale getirmiştir. Kendine has birçok özelliği yanısıra, daha önceki herhangi bir ödeme metodu ile sağlanamayan ödeme yöntemi ile kullanıcılarını heyecanlandırmaktadır.