Kripto paralarla ilgili şok gelişme! Savaş açıp peşlerine düştüler

Yatırımcıların ilgiyle takip ettiği kripto paraların başı Çin ile derde girmiş durumda. Çin yerel finans kurumları ve ödeme sistemlerinin kripto para hizmeti vermesini yasaklamıştı. Son gelişmelere göre Çin'de kripto para madenciliği yapan kişilerin peşine düşüldü.

ÇİN KRİPTO PARALARA SAVAŞ AÇTI

The Economist ve CoinGeek’te yayımlanmış olan haberlere göre, Çin kömür zengini bölgesi olarak bilinen İç Moğolistan’da kripto para madenciliği yapan kişilerin izlerini sürüyor. Çin yönetimi, bölgede kripto para madenciliği yapan kişilerin tespit edilip bulunması amacıyla bir ihbar hattı da kurmuş durumda. Soğuk havası ve kömür zenginliğiyle bilinen bölgenin Çinli kripto para yatırımcılarının bir dönem gözdesi olduğu da biliniyor.

Bitcoin üretiminin yüzde 8’inin İç Moğolistan’da yapıldığı da hesaplanıyor. Fakat Bitcoin madenciliğinin yüksek enerji sarfiyatını göz önüne bulunduran Çin’in karbon emisyonu korkusuyla bu adımı attığı ifade ediliyor. Çin’in senelik enerji tüketimini yüzde 15 azaltma çabasında olduğu bilinmekte. Çinli madencilik şirketleri Weminar kararın ardından pek çok bölümünü kapattığını duyurdu ve şimdiyse BTC.TOP, İç Moğolistan’dan Sincan’a taşınmak için hazırlanıyor.