FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para
  4. Kripto paralarla ilgili şok gelişme! Savaş açıp peşlerine düştüler

Kripto paralarla ilgili şok gelişme! Savaş açıp peşlerine düştüler

22.05.2021 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde pek çok yatırımcının yöneldiği kripto paraların başı Çin ile derde girdi. Kendi dijital yuan’ını çıkarmaya hazırlanmakta olan Çin, kripto paralara savaş açmış durumda. Çin’in yerel finans kurumları ve ödeme sistemlerinin kripto para hizmeti vermesini yasaklanması haberiyle ilk darbe gelmişti. Yasak haberinin ardından Çin şimdi de kripto para madenciliği yapan kişilerin peşine düştü. Peki Çin'in kripto paraya açtığı savaşta son durum ne?

Kripto paralarla ilgili şok gelişme! Savaş açıp peşlerine düştüler

Yatırımcıların ilgiyle takip ettiği kripto paraların başı Çin ile derde girmiş durumda. Çin yerel finans kurumları ve ödeme sistemlerinin kripto para hizmeti vermesini yasaklamıştı. Son gelişmelere göre Çin'de kripto para madenciliği yapan kişilerin peşine düşüldü.

ÇİN KRİPTO PARALARA SAVAŞ AÇTI

The Economist ve CoinGeek’te yayımlanmış olan haberlere göre, Çin kömür zengini bölgesi olarak bilinen İç Moğolistan’da kripto para madenciliği yapan kişilerin izlerini sürüyor. Çin yönetimi, bölgede kripto para madenciliği yapan kişilerin tespit edilip bulunması amacıyla bir ihbar hattı da kurmuş durumda. Soğuk havası ve kömür zenginliğiyle bilinen bölgenin Çinli kripto para yatırımcılarının bir dönem gözdesi olduğu da biliniyor.

Bitcoin üretiminin yüzde 8’inin İç Moğolistan’da yapıldığı da hesaplanıyor. Fakat Bitcoin madenciliğinin yüksek enerji sarfiyatını göz önüne bulunduran Çin’in karbon emisyonu korkusuyla bu adımı attığı ifade ediliyor. Çin’in senelik enerji tüketimini yüzde 15 azaltma çabasında olduğu bilinmekte. Çinli madencilik şirketleri Weminar kararın ardından pek çok bölümünü kapattığını duyurdu ve şimdiyse BTC.TOP, İç Moğolistan’dan Sincan’a taşınmak için hazırlanıyor.

BİTCOİN MADENCİLİĞİ NEDİR? NE ANLAM İFADE EDİYOR?

Bitcoin'i piyasaya çıkarmak amacıyla çok güçlü bilgisayarlar gerekli ve bunlar oldukça zor matematik işlemlerini çözmek durumunda. Yapılan bu işleme ise madencilik ismi veriliyor. Fakat bu işlemler esnasında çok fazla enerji harcanıyor. Bitcoin madencileri de daha ucuz enerji kaynaklarına sahip olan ve havası daha soğuk bölgelerde bu işi yapmayı tercih etmekte. Cambridge Üniversitesi’nin yapmış olduğu araştırmaya göre, Bitcoin üretimi senelik 149.63 terawatt-saat (TWh) enerji harcanmasına neden oluyor. Bu rakam Malezya (147.2 TWh) ile İsveç’in (131.7 TWh) yıllık enerji tüketimi rakamını solluyor.

Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı’nın vergi uyumluluğu planında, vergi kaçakçılığı da dahil olmak üzere yasa dışı faaliyetlerin önüne geçmek için 10 bin doların üzerinde bulunan kripto para transferlerinin ABD Vergi Dairesi’ne bildirilmesi talebi bulunuyor. Hazine Bakanlığı, ABD Başkanı Joe Biden’ın Amerikan Aileler Planı için hazırlanmış olan vergi uyumluluğu planı ile ilgili raporunu yayımladı. Raporda, piyasa değeri 2 trilyon dolara çıkmış olan kripto paraların endişe ve korku oluşturduğu ifade edildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERİç çamaşırsız pozlarıyla Instagram'ı kasıp kavurduİç çamaşırsız pozlarıyla Instagram'ı kasıp kavurdu
Düşüş sürüyor! Çin ve ABD'nin kararları deprem etkisi yarattıDüşüş sürüyor! Çin ve ABD'nin kararları deprem etkisi yarattı
Yeni Zigana Tüneli'nde ışığa az kaldıYeni Zigana Tüneli'nde ışığa az kaldı
Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum Kripto para
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca: Bu iş bitmiştir, sorun çözülmüştür

Bakan Koca: Bu iş bitmiştir, sorun çözülmüştür

Ece Seçkin sütyensiz fotoğraflarıyla olay oldu

Ece Seçkin sütyensiz fotoğraflarıyla olay oldu

Düşüş sürüyor! Çin ve ABD'nin kararları deprem etkisi yarattı

Düşüş sürüyor! Çin ve ABD'nin kararları deprem etkisi yarattı

Bir dönümde 50 bin lira kazandırıyor!

Bir dönümde 50 bin lira kazandırıyor!

ÖTV'siz araç almak mümkün mü?

ÖTV'siz araç almak mümkün mü?

Altında tırmanış sürüyor! İşte son durum

Altında tırmanış sürüyor! İşte son durum

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Benzin, motorin ve LPG'den alınan ÖTV'ye yüzde 189'a varan zam!

Benzin, motorin ve LPG'den alınan ÖTV'ye yüzde 189'a varan zam!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Altın uzmanı açıkladı: Gram altın önce 450 lira sonra 600 lira olabilir!

Altın uzmanı açıkladı: Gram altın önce 450 lira sonra 600 lira olabilir!

İŞKUR 9 ay boyunca maaş ödeyecek

İŞKUR 9 ay boyunca maaş ödeyecek

Mirası 70 milyon liraya satıyor!

Mirası 70 milyon liraya satıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.