Kripto paralarla ilgili şok gelişme! Savaş açıp peşlerine düştüler

Yatırımcıların ilgiyle takip ettiği kripto paraların başı Çin ile derde girmiş durumda. Çin yerel finans kurumları ve ödeme sistemlerinin kripto para hizmeti vermesini yasaklamıştı. Son gelişmelere göre Çin'de kripto para madenciliği yapan kişilerin peşine düşüldü.
The Economist ve CoinGeek’te yayımlanmış olan haberlere göre, Çin kömür zengini bölgesi olarak bilinen İç Moğolistan’da kripto para madenciliği yapan kişilerin izlerini sürüyor. Çin yönetimi, bölgede kripto para madenciliği yapan kişilerin tespit edilip bulunması amacıyla bir ihbar hattı da kurmuş durumda. Soğuk havası ve kömür zenginliğiyle bilinen bölgenin Çinli kripto para yatırımcılarının bir dönem gözdesi olduğu da biliniyor.
Bitcoin üretiminin yüzde 8’inin İç Moğolistan’da yapıldığı da hesaplanıyor. Fakat Bitcoin madenciliğinin yüksek enerji sarfiyatını göz önüne bulunduran Çin’in karbon emisyonu korkusuyla bu adımı attığı ifade ediliyor. Çin’in senelik enerji tüketimini yüzde 15 azaltma çabasında olduğu bilinmekte. Çinli madencilik şirketleri Weminar kararın ardından pek çok bölümünü kapattığını duyurdu ve şimdiyse BTC.TOP, İç Moğolistan’dan Sincan’a taşınmak için hazırlanıyor.
Bitcoin'i piyasaya çıkarmak amacıyla çok güçlü bilgisayarlar gerekli ve bunlar oldukça zor matematik işlemlerini çözmek durumunda. Yapılan bu işleme ise madencilik ismi veriliyor. Fakat bu işlemler esnasında çok fazla enerji harcanıyor. Bitcoin madencileri de daha ucuz enerji kaynaklarına sahip olan ve havası daha soğuk bölgelerde bu işi yapmayı tercih etmekte. Cambridge Üniversitesi’nin yapmış olduğu araştırmaya göre, Bitcoin üretimi senelik 149.63 terawatt-saat (TWh) enerji harcanmasına neden oluyor. Bu rakam Malezya (147.2 TWh) ile İsveç’in (131.7 TWh) yıllık enerji tüketimi rakamını solluyor.
Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı’nın vergi uyumluluğu planında, vergi kaçakçılığı da dahil olmak üzere yasa dışı faaliyetlerin önüne geçmek için 10 bin doların üzerinde bulunan kripto para transferlerinin ABD Vergi Dairesi’ne bildirilmesi talebi bulunuyor. Hazine Bakanlığı, ABD Başkanı Joe Biden’ın Amerikan Aileler Planı için hazırlanmış olan vergi uyumluluğu planı ile ilgili raporunu yayımladı. Raporda, piyasa değeri 2 trilyon dolara çıkmış olan kripto paraların endişe ve korku oluşturduğu ifade edildi.
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