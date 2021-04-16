Merkez Bankası’nda kripto para kararı | Bitcoin yasaklandı mı? 16 Nisan Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin, geçtiğimiz günlerde tarihi bir zirve yaşayarak 64 bin doların üzerine çıktı. Kripto para piyasasında ikinci sırada yer alan Ethereum’da 2 bin 499 dolar ile kendi rekorunu kırdı. Coinbase’in listeleneceği haberi kripto para piyasasında büyük hareketliliğe sebep oldu. Ancak sanal varlıkların gördüğü bu zirvelerden sonra ise bir düşüş yaşandı. Bitcoin 62 bin dolara kadar gerilerken, Ethereum 2 bin 440 seviyelerine kadar düştü.

Kripto Para Piyasası

BİTCOİN NE KADAR? Güne $63.399,0500 ile başlayan Bitcoin, 16 Nisan itibarıyla %1,44 azalışla $62.100,43 seviyesinde bulunuyor. Bitcoin, 25 Mart tarihinde $51.972,3200 ile son bir ayın en düşük, 15 Nisan tarihinde ise $63.356,2000 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Bitcoin $62.100,43 ve ₺493.930,00'ye karşılık gelmektedir.

ETHEREUM NE KADAR? Güne $2.500,9600 ile başlayan Ethereum, 16 Nisan itibarıyla %0,38 azalışla $2.447,09 seviyesinde bulunuyor. Ethereum, 25 Mart tarihinde $1.602,8300 ile son bir ayın en düşük, 15 Nisan tarihinde ise $2.499,0500 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Ethereum $2.447,09 ve ₺19.441,00'ye karşılık gelmektedir.

RİPPLE NE KADAR? Güne $1,8010 ile başlayan Ripple, 16 Nisan itibarıyla %1,59 azalışla $1,7044 seviyesinde bulunuyor. Ripple, 17 Mart tarihinde $0,4673 ile son bir ayın en düşük, 13 Nisan tarihinde ise $1,8281 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Ripple $1,7044 ve ₺13,5500'ye karşılık gelmektedir.