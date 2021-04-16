FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para
  4. Merkez Bankası’nda kripto para kararı | Bitcoin yasaklandı mı? 16 Nisan Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Merkez Bankası’nda kripto para kararı | Bitcoin yasaklandı mı? 16 Nisan Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

16.04.2021 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası, sanal paralar ile ilgili yeni bir karar aldı. 16 Nisan gecesi resmi gazetede kripto paralar ile ilgili alınan kararın detayları paylaşıldı. Merkez Bankası, Bitcoin ve Ethereum gibi para birimlerine müdahale etti. Buna göre 30 Nisan’da yürürlüğe girecek olan karara göre, sanal paralar ödemelerde doğrudan ve dolaylı yoldan kullanılamayacak. Peki geçtiğimiz günlerde Coinbase’in listelenmesinin ardından zirveyi gören Bitcoin fiyatlarında son durum ne? Ethereum ne kadar?

Bitcoin, geçtiğimiz günlerde tarihi bir zirve yaşayarak 64 bin doların üzerine çıktı. Kripto para piyasasında ikinci sırada yer alan Ethereum’da 2 bin 499 dolar ile kendi rekorunu kırdı. Coinbase’in listeleneceği haberi kripto para piyasasında büyük hareketliliğe sebep oldu. Ancak sanal varlıkların gördüğü bu zirvelerden sonra ise bir düşüş yaşandı. Bitcoin 62 bin dolara kadar gerilerken, Ethereum 2 bin 440 seviyelerine kadar düştü.

Kripto Para Piyasası

BİTCOİN NE KADAR?

BİTCOİN NE KADAR?
Güne $63.399,0500 ile başlayan Bitcoin, 16 Nisan itibarıyla %1,44 azalışla $62.100,43 seviyesinde bulunuyor. Bitcoin, 25 Mart tarihinde $51.972,3200 ile son bir ayın en düşük, 15 Nisan tarihinde ise $63.356,2000 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Bitcoin $62.100,43 ve ₺493.930,00'ye karşılık gelmektedir.

ETHEREUM NE KADAR?

ETHEREUM NE KADAR?
Güne $2.500,9600 ile başlayan Ethereum, 16 Nisan itibarıyla %0,38 azalışla $2.447,09 seviyesinde bulunuyor. Ethereum, 25 Mart tarihinde $1.602,8300 ile son bir ayın en düşük, 15 Nisan tarihinde ise $2.499,0500 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Ethereum $2.447,09 ve ₺19.441,00'ye karşılık gelmektedir.

RİPPLE NE KADAR?

RİPPLE NE KADAR?
Güne $1,8010 ile başlayan Ripple, 16 Nisan itibarıyla %1,59 azalışla $1,7044 seviyesinde bulunuyor. Ripple, 17 Mart tarihinde $0,4673 ile son bir ayın en düşük, 13 Nisan tarihinde ise $1,8281 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Ripple $1,7044 ve ₺13,5500'ye karşılık gelmektedir.

LİTECOİN NE KADAR?

LİTECOİN NE KADAR?
Güne $287,6900 ile başlayan Litecoin, 16 Nisan itibarıyla %5,24 artışla $287,8600 seviyesinde bulunuyor. Litecoin, 25 Mart tarihinde $174,3300 ile son bir ayın en düşük, 16 Nisan tarihinde ise $287,8600 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Litecoin $287,8600 ve ₺2.314,6823'ye karşılık gelmektedir.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
bitcoin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

ABD'li ilaç firması Pfizer, Kovid-19 aşısında üçüncü doza ihtiyaç duyulabileceğini açıkladı

ABD'li ilaç firması Pfizer, Kovid-19 aşısında üçüncü doza ihtiyaç duyulabileceğini açıkladı

Son Dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Kripto paralarla ilgili önemli yönetmelik

Son Dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Kripto paralarla ilgili önemli yönetmelik

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den vatandaşlarına 'Türkiye’ye tatile gidin' çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den vatandaşlarına 'Türkiye’ye tatile gidin' çağrısı

Ücretsiz izin desteği verilen sektör sayısı artırıldı

Ücretsiz izin desteği verilen sektör sayısı artırıldı

Merkez Bankası'ndan son dakika kripto para açıklaması: Resmen yasaklandı!

Merkez Bankası'ndan son dakika kripto para açıklaması: Resmen yasaklandı!

Altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatlarında son durum

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Simpsonlar'da Bitcoin mesajı!

Simpsonlar'da Bitcoin mesajı!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İkinci el araba piyasasında bahar!

İkinci el araba piyasasında bahar!

TMO yemeklik ayçiçek yağı satışına başladı

TMO yemeklik ayçiçek yağı satışına başladı

İslam Memiş: Gram altın 600 lira olabilir!

İslam Memiş: Gram altın 600 lira olabilir!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.