FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para
  4. Paribu kullanıcıları mağdur! Reef coin'de fiyat farkı ikiye katlandı, manipülasyon iddiaları SPK'yı harekete geçirdi

Paribu kullanıcıları mağdur! Reef coin'de fiyat farkı ikiye katlandı, manipülasyon iddiaları SPK'yı harekete geçirdi

14.10.2024 15:04
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Paribu'da kripto para skandalı patlak verdi. 'Reef' coin diğer borsalarda yükselirken Paribu'daki yükselişin çok düşük kalması akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Paribu'nun piyasayı manipüle ettiği öne sürüldü. Sermaye Piyasası Kurulu Paribu için düğmeye bastı. Yatırımcıların binlerce dolar zarara uğradığı konuşuluyor.

Paribu kullanıcıları mağdur! Reef coin'de fiyat farkı ikiye katlandı, manipülasyon iddiaları SPK'yı harekete geçirdi

Paribu'da işlem gören Reef coin'in fiyatı başka kripto para piyasalarıyla arasındaki fark neredeyse ikiye katlanınca kullanıcılardan tepki yağmaya başladı.

REEF COİN'DE FARK AÇILDI

'Reef coin' adlı coin Paribu'da 0.0532 TL iken CoinGecko'da 0.0998 TL, CoinMarketCap'ta 0.09089 TL ve Bitlo'da 0.0996 TL'den işlem gördü.

asdmfa

PARİBU KULLANICILARI ZARARDA

Reef'in başka kripto para borsalarında neredeyse iki katı yüksek fiyata satışta olması okları Paribu'ya çevirdi. Söz konusu fark dolayısıyla yatırımcıların büyük zarar uğradığı konuşuluyor.

thumbs_b_c_3179ebae03e6cb6e3ed862f3a25f5060

PARALARI İÇERİDE KALDI

Ayrıca Paribu kullanıcıları yatırımlarını başka kripto borsasına aktarmak istediklerinde de sorunla karşılaşıyor.

Bu arada Paribu'da bazı coinlerin fiyatlarının hala sabit kaldığı görülüyor.

SPK HAREKETE GEÇTİ

Paribu ile diğer büyük kripto para borsaları arasındaki bu fark 'manipülasyon' iddialarını beraberinde getirdi. Bunun üzerine, Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) geçtiğimiz günlerde inceleme başlattı.

TEPKİ YAĞDI

Zarara uğradığını belirten kullanıcılardan da Paribu hakkında şikayet yağdı. Gelen tepkilerden bazıları şöyle...

Ekran görüntüsü 2024-10-14 150307

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Kripto para Paribu kripto para borsası
En Çok Okunan Haberler
'Amin Reis' estetikle çok değişti! Yeni estetik için gitti suratı yandı

'Amin Reis' estetikle çok değişti! Yeni estetik için gitti suratı yandı

Paribu kullanıcıları mağdur! Skandal iddia SPK'yı harekete geçirdi

Paribu kullanıcıları mağdur! Skandal iddia SPK'yı harekete geçirdi

Erdoğan: "Ana dilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi"

Erdoğan: "Ana dilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi"

Araç değiştirme desteği önerisi: Otomobili 13 yaş üzeri olanlar dikkat!

Araç değiştirme desteği önerisi: Otomobili 13 yaş üzeri olanlar dikkat!

3 kilo biber 1 milyon TL'ye satıldı! Sadece orada yetişiyor...

3 kilo biber 1 milyon TL'ye satıldı! Sadece orada yetişiyor...

Türk profesör Daron Acemoğlu'na Nobel Ekonomi ödülü!

Türk profesör Daron Acemoğlu'na Nobel Ekonomi ödülü!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Prime Alışveriş Festivali'nin yıldızları burada!

Prime Alışveriş Festivali'nin yıldızları burada!

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.