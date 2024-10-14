Paribu kullanıcıları mağdur! Reef coin'de fiyat farkı ikiye katlandı, manipülasyon iddiaları SPK'yı harekete geçirdi

Paribu'da işlem gören Reef coin'in fiyatı başka kripto para piyasalarıyla arasındaki fark neredeyse ikiye katlanınca kullanıcılardan tepki yağmaya başladı.

REEF COİN'DE FARK AÇILDI

'Reef coin' adlı coin Paribu'da 0.0532 TL iken CoinGecko'da 0.0998 TL, CoinMarketCap'ta 0.09089 TL ve Bitlo'da 0.0996 TL'den işlem gördü.

PARİBU KULLANICILARI ZARARDA

Reef'in başka kripto para borsalarında neredeyse iki katı yüksek fiyata satışta olması okları Paribu'ya çevirdi. Söz konusu fark dolayısıyla yatırımcıların büyük zarar uğradığı konuşuluyor.

PARALARI İÇERİDE KALDI

Ayrıca Paribu kullanıcıları yatırımlarını başka kripto borsasına aktarmak istediklerinde de sorunla karşılaşıyor.

Bu arada Paribu'da bazı coinlerin fiyatlarının hala sabit kaldığı görülüyor.

SPK HAREKETE GEÇTİ

Paribu ile diğer büyük kripto para borsaları arasındaki bu fark 'manipülasyon' iddialarını beraberinde getirdi. Bunun üzerine, Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) geçtiğimiz günlerde inceleme başlattı.

TEPKİ YAĞDI

Zarara uğradığını belirten kullanıcılardan da Paribu hakkında şikayet yağdı. Gelen tepkilerden bazıları şöyle...