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Satoshi Nakamoto kimdir? Bitcoin'i kim çıkardı?

15.11.2021 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemlerin popüler yatırım aracı kripto paralara gösterilen ilgi her geçen gün artıyor. Lider kripto para birimi Bitcoin, son dönemlerde yatırımcısına en çok kazandıran varlıkların arasında yer alıyor. Geleceğin para birimi olmaya aday Bitcoin'in kim veya kimler tarafından çıkarıldığı merak konusu oldu. Bu kapsamda Satoshi Nakamoto'nun kim olduğu araştırılıyor. Satoshi Nakamoto Bitcoin'in yaratıcısı olarak biliniyor.

Satoshi Nakamoto kimdir? Bitcoin'i kim çıkardı?

Bitcoin'deki yükseliş ve ilgi sürüyor. El Salvador, Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul eden ilk ülke oldu. Bitcoin'in bu kadar popüler olduğu dönemde, Bitcoin'i çıkaran Satoshi Nakamoto'nun da kim olduğu merak konusu oldu. Satoshi Nakamoto adındaki kişi veya grup, Bitcoin yaratıcısı olarak biliniyor. İşte detaylar...

SATOSHİ NAKAMOTO KİMDİR?

Satoshi Nakamoto'nun kim veya kimler olduğu henüz bilinmiyor. Nakamoto'nun 5 Nisan 1975 doğumlu Japonya'da yaşayan bir adam olduğu öne sürüldü. Ancak iddiaların çoğu Nakamoto'nun, Amerika veya Avrupa'da yaşayan, Japon asıllı olmayan, kriptografi (şifreleme) uzmanı ve bilgisayar bilimcilerinden biri olduğu yönünde.

Satoshi Nakamoto kimdir? Bitcoin'i kim çıkardı?

Satoshi Nakamoto'nun yaklaşık 1 milyon adet Bitcoin'i olduğu tahmin ediliyor. Bu rakam, Bitcoin'in 10 Kasım 2021'de ulaştığı en yüksek seviye baz alındığında 68.744 milyar dolara denk geliyor.

Satoshi Nakamoto'nun bankacılık ve kesirli rezerv kredileri konusunda bazı yorumları bulunuyor. P2P Foundation'daki üyelik profili dikkate alındığında Nakamoto'nun Japonya'da yaşamış 37 yaşında bir adam olduğu tahmin ediliyor. Ayrıca İngilizceyi kusursuz kullanması ve Bitcoin yazılımını Japonca değil İngilizce yayınlamış olması, Nakamoto'nun Japon olma olasılığını düşürdüğü iddia ediliyor. Bitcoin'i çıkaran kişi veya grup olan Nakamoto'nun kimliği gizli. Ancak şu kişilerin Nakamoto olabileceği düşünülüyor: Nick Szabo, Dorian Nakamoto, Vincent van Volkmer, Hal Finney ve Craig Steven Wright, Paul Le Roux, Elon Musk.

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bitcoin
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