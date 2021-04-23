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Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer’in abisi konuştu: Kardeşim beni de vurdu

23.04.2021 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto para alım satımı yapılan Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer’in, piyasadan topladığı milyonlarca dolarla yurtdışına kaçtığı ileri sürülmesinin ardından başsavcılık harekete geçerek soruşturma başlattı. Özer’in ağabeyi Güven Özer açıklama yaparak, "Bizi de vurup gitti" dedi. işte Thodex'de yaşananlar ve son gelişmeler...

Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer’in abisi konuştu: Kardeşim beni de vurdu

Kripto para borsalarından Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in 2 milyar dolarlık kripto parayla yurt dışına kaçtığı iddiası sonrası birçok vatandaş savcılığa suç duyurusunda bulunurken, kimisi de Thodex'in Kadıköy'deki merkez binasına gitti. Öte yandan Thodex’in kurucusu Özer'in ağabeyinden çarpıcı bir açıklama geldi. Güven Özer, “Nasıl böyle bir şey yaptı, anlayamadım. Çok akıllı ve dürüst bir çocuktur. Bizi de vurup gitti” dedi. Akşam saatlerinde ise Faruk Fatih Özer açıklama yaparak, “Birkaç gün içinde Türkiye’ye döneceğim” dedi.

"BİZİ DE VURUP GİTTİ"

Yatırımcıları tedirgin eden 2 milyar dolarlık vurgun iddiası sonrasında, İstanbul Emniyeti tarafından Arnavutluk'a gitti belirtilen Faruk Fatih Özer'in ağabeyi konuştu. Hürriyet'te yer alan habere göre, Güven Özer, “Nasıl böyle bir şey yaptı, anlayamadım. Çok akıllı ve dürüst bir çocuktur. Bizi de vurup gitti” yorumunda bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gelişmelerin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Thodex'te gerçekleşen ve çok sayıda kişinin mağduriyetine yol açtığı iddia edilen olaylarla ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek, "Adı geçen sistem kapsamında gerçekleşip suç teşkil eden tüm eylemlerin tespiti ve failler hakkında yasal gereğine tevessül edilmesi amacıyla gereken araştırmalar titizlikle sürdürülmektedir" açıklamasını yaptı.

MASAK HESAPLARINA BLOKE KOYDU

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Türkiye'yi ayağa kaldıran Thodex'in Türkiye'de finansal kuruluşlarda bulunan hesaplarına 21 Nisan 2021 itibarıyla bloke koyduğunu açıkladı.

"ORTAKLIK GÖRÜŞMESİ İÇİN GİTTİM"

2 milyar dolar değerinde kripto para ile yurt dışına çıkarak vurgun yaptığı iddia edilen ve hakkında soruşturma başlatılan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer açıklama yaparak, "Yaklaşık 3 aydır sürdürülen ortaklık görüşmeleri sırasında mali ve dijital veriler birlikte incelendiğinde şirket hesaplarında anormal bir dalgalanma olduğu geçen hafta itibari ile tespit edilmiştir. Bunun sebep ve kaynaklarının ne olduğunun tespiti için Thodex Platformu geçici süre ile işleme kapatılmıştır. Şirket teknik ekibimiz bu araştırmayı yaparken şahsım olarak da yurt dışı yatırımcı ile nihai görüşmeleri yapmak için 19.04.2021 tarihinde yurt dışına çıkmış bulunmaktayım" dedi.

BİNANIN GÜVENLİK ŞEFİ: 2 GÜNDE 300 MAĞDUR KAPIYA DAYANDI

Thodex’in Göztepe’deki ofisinin güvenlik şefi Gürsel Yalçın olaya ilişkin olarak, “Biz de bu olayı sosyal medya üzerinden öğrendik. Burada bir mağduriyet var. Kendileri bu iş merkezi’nin kiracısıydı. Olayla ilgili mağdur olanlar buraya birkaç gündür gidip geliyor. Olayla ilgili sürekli şikayetler geliyor. Sürekli olarak personel değiştiren bir firmaydı. 40’a yakın çalışanı vardı. İki günde toplam şikayet için 200 ya da 300 kişi gelmiştir” diye konuştu.

"PARAYA DOYMAMAMIZDAN FAYDALANDI"

Dolandırıldığını ifade ederek şirketin önüne gelen Haluk T. isimli vatandaş, “Maalesef ben de Thedox yüzünden mağdur olan vatandaşlardanım. 2018 yılından beri bu şirkete yatırım yapıyorum. Maalesef genç ve ihtiraslı arkadaşın kurban olduk. Biz kazandıktan sonra aslında doymayınca bu çocuk da baktı ki bunların durumu bu parayı alıp kaçtı. Bunlar kazanacağına ben kazanayım dedi. 125 bin liralık zararım var. Allah ona o parayı yedirmeyecek. Olayla ilgili 400 bin kişinin mağdur olduğu söyleniyor. Evraklarla beraber geldim şimdi de savcılığa gideceğim. Kaybettiğime inanmak istemiyorum. Çocuk bizim paraya doymamamızdan faydalandı. Resmen yeni bir Çiftlik Bank vakası” dedi.

"180 bin liralık zarar var"

Yaşanan olayda mağdur olan diğer bir vatandaş olan Hüseyin Ç. ise, “Geçen hafta işlem yapmaya başladık. Aslında daha öncesinden de işlemler yapmıştım fakat sorun yaşamamıştım. Bu firma yüzünden kuzenimin 180 bin liralık zararı var. Bize ilk başta 6 saatlik bir çalışma yapılacağı için sitenin durdurulacağı söylendi. Haberleri de görünce direkt binanın önüne geldik. 400 bin kişi bu olaydan dolayı mağdur oldu. Ben hakkımı helal etmiyorum. Umarım en kısa sürede ortaya çıkar bizi dolandıran bu vatandaş” dedi.

KOMŞULARI ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Kayıplara karışan Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer’in, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde yaşadığı komşuları konuştu.

Özer’in eski komşuları 5 yıl önce ailenin taşındığını belirterek, haberlerden olayı duyunca şaşırdıklarını söyledi.

Yıllarca Özer ile aynı sokakta yaşayan Raşit Taş isimli vatandaş, “Bu aile 1982 yılından beri burada yaşıyordu. 5-6 yıl önce buradan ayrıldılar. Şu anda nerede olduklarını biz de bilmiyoruz. Arkamızdaki evleri vardı. Onu da yıktılar. Çocuklarını da tanırdık. Öyle bir şey nasıl yaptı, biz de hayret ettik. Öyle şeyleri yoktu. Haberleri okuyunca biz de şaşırdık. Babaları biraz uyanıktı ama o çocuklardan böyle bir şey beklemezdik” dedi.

Kaynak: İHA, Reuters

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Kripto para Thodex Faruk Fatih Özer
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