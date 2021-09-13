Walmart, 1 ekimden itibaren Litecoin ile ödeme alacak! LTC fiyatları fırladı

Walmart Litecoin ile işbirliğine gidiyor. Wallmart, müşterilerine Litecoin ile ödeme imkanı sunacaklarını açıkladı. Haberin açıklanmasıyla birlikte Litecoin 172 dolardan 230 dolara fırladı.
Dünyanın en büyük perakendecilik şirketlerinden biri olan kuruluş, küresel ölçekte müşterilerine kripto paralarla ödeme imkanı sunma niyetinde olduğunu kaydetti.
Wal-Mart CEO'su Doug McMillon, 1 Ekim'den itibaren online mağazalarda Litecoin ile ödeme imkanı sunulacağını belirtti.
Haberin açıklanmasıyla birlikte Litecoin yüzde 26'dan fazla değer kazanarak 230 dolara yükseldi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum