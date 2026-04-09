%2.89'dan başlayan aylık faiz oranlarıyla 650.000 TL'ye varan kredi

Nakit arayışında olanlara müjde! 9-12 Nisan tarihleri arasında getirfinans’ta avantajlı faiz oranıyla 650.000 TL’ye varan kredi sizi bekliyor. İşte detaylar...

Seray Yalçın

Bütçe planlaması yaparken sadece rakamlara değil, o rakamların hayatımıza kattığı konfora ve zamana da odaklanmak gerekiyor. Ekonomik dengelerin hızla değiştiği bu dönemde, finansal özgürlüğe giden yol aslında akıllıca atılan küçük adımlardan geçiyor. Nakit akışını yönetmek, acil ihtiyaçları biriktirmeyi beklemeden çözmek.... Eğer siz de planlarınızı ertelemeden hayata geçirmek için nakit arayışındaysanız getirfinans'ın 12 Nisan'a kadar geçerli avantajlı kredi fırsatıdan yararlanabilirsiniz.

Kampanyadan nasıl yararlanırım?

%2.89'dan başlayan aylık faiz oranlarıyla 650.000 TL'ye varan kredi kampanyası, 9 - 12 Nisan 2026 tarihleri arasında 30.000 TL’nin üstünde kullanılan sigortalı krediler için geçerli. 100.000 TL için 12 ay vadede %2,89 faiz ile kullanacağınız kredinin yıllık maliyet oranı %57,4603.

Kampanyadan yararlanmak için şubeye gitmek, sıra beklemek ya da evraklarla boğuşmak zorunda değilsiniz; her şey tamamen dijital ve saniyeler içinde gerçekleşiyor. Avantajlı kredinize kavuşmak ve bütçenizi rahatlatmak için izlemeniz gereken adımlar ise oldukça basit:

  • Eğer getirfinans müşterisi değilseniz buraya tıklayarak Getir uygulamasını indirin ve getirfinans’a giriş yapın.
  • Uygulama yönlendirmelerini takip ederek bankacılık mevzuatı kapsamındaki kimlik doğrulama adımlarını tamamlayın.
  • Sözleşme onaylarını dijital olarak gerçekleştirerek getirfinanslı olun.
  • Başvurunuzu tamamlayın; onaylanan krediniz hesabınıza geçsin, siz de bütçenizi sarsmadan ihtiyaçlarınızı anında karşılamanın rahatlığını yaşayın.
Kampanya detayları ve başvuru koşulları

  • Kampanya 9 - 12 Nisan 2026 tarihleri arasında geçerlidir.
  • Kampanyalı kredi faiz oranları %2,89 – %4,35 arasında kişi ve vadeye göre değişebilir.
  • Kampanya kapsamında kullanabileceğiniz kredi tutarı ön onaylı limitiniz ile sınırlıdır.
  • Kampanyalı oranlar 30.000 TL’nin üstündeki tutarlarda kullanılan hayat sigortalı krediler için geçerlidir.
  • Avantajlı faiz oranlı krediden kampanya tarihi boyunca yalnızca bir kez yararlanabilirsiniz ve yararlanma sonrasında cayma veya kredinin kapatılması halinde sonraki kredi kullanımları kampanya kapsamında değerlendirilmez.
  • Kredi tutarının %0,5’i kadar tahsis ücreti BSMV ile birlikte alınır.
  • 100.000 TL için aylık %2,89 faiz oranı ile 12 ayda kullanacağınız kredinin yıllık maliyet oranı %57,4603’tür. Yıllık maliyet oranına tahsis ücreti dahil edilir, sigorta primi dahil değildir.
  • Kredi başvuruları, banka kredi politikaları çerçevesinde değerlendirilir.
  • Bankacılık hizmeti Fibabanka tarafından verilmektedir.
  • Kampanya koşullarını değiştirme ve kampanyayı sonlandırma hakkı Fibabanka ve getirfinans'a aittir.
  • Fibabanka, banka politikaları gereği uygun görmediği kişilerin, müşteri olma başvurularını kabul etmeme hakkına sahiptir.
  • Detaylar getirfinans.com'da.
Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Katılım sonrası yaşanacak sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

