QNB'den yeni müşterilere özel 24 ay vadeli ve %2,54 faizli kredi fırsatı

QNB’nin yeni müşterilerine özel hazırladığı kampanya kapsamında 250.000 TL’ye kadar olan nakit ihtiyaçlarınızı 24 aya varan vadeyle kolayca karşılayabilirsiniz. Özellikle de bütçenizi yormayan %2,54 faiz oranından yararlanmak için şubeye gitmenize gerek kalmanıza gerek yok. Kampanyaya dair tüm detaylar için işte detaylar!

Sultan Oğuz

QNB'nin 250.000 TL limitli kredisi, 24 ay vadeli ödeme imkanı ve %2,54 faiz oranıyla ihtiyaçlarınızı ve planlarınızı finanse etmenizi kolaylaştırıyor. Görüntülü görüşmeyle yerinizden kalkmadan müşteri olma sürecini tamamlayarak başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Belge toplama derdiyle uğraşmadan, sadece birkaç dakika içinde başvurabileceğiniz kredi teklifini görmek için okumaya devam edin.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Kampanyadan nasıl yararlanırım?

  • “Hemen Başvur” butonuna tıklayabilir ve ihtiyaç kredisi başvurunuzu anında gerçekleştirebilirsiniz.
  • 0850 220 8 573 ve 0216 522 4 616 numaralı Alo Kredi hatlarını arayarak da 7/24 ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz.
  • İnternet Şubesi ve QNB Mobil üzerinden yapılan ihtiyaç kredisi başvurularında herhangi bir belge talep edilmemektedir.
  • QNB İnternet Şubesi ve QNB Mobil şifrenizi henüz almadıysanız ya da şifrenizi almak veya unuttuysanız sıfırlamak için buraya tıklayabilirsiniz.
Kampanya detayları ve başvuru koşulları

QNB den yeni müşterilere özel 24 ay vadeli ve %2,54 faizli kredi fırsatı 2

  • Kampanya, görüntülü görüşme ile müşteri olma sürecini tamamlayan yeni müşteriler için geçerlidir.
  • Daha önce QNB bankasından kredi kullanmış olan müşteriler Yeni Müşterilere Özel İhtiyaç Kredisinden yararlanamayacaktır.
  • %0 faiz oranı, 60.000 TL’ye ve 3 ay vadeye kadar başvurulan krediler için geçerlidir. Üstü tutar ve vadeler için gösterilen faiz oranları temsilidir. Müşteri özelinde değişiklik gösterebilir.
  • %1,99 faiz oranı, 100.000 TL'ye kadar ve 12 ay vadede başvurulan krediler için; %2,54 faiz oranı, 250.000 TL'ye kadar ve 24 ay vadede başvurulan krediler için geçerlidir. Farklı tutar ve vadeler için gösterilen faiz oranları temsili olup müşteri özelinde değişiklik gösterebilir. Yeni Müşteri Kampanyası üzerinden 0% faiz oranı ile 60.000 TL ve 3 ay vadeye kadar başvuru veya kredi kullanımı gerçekleştiren yeni müşteriler diğer teklif ve faiz oranlarından yararlanamamaktadır.
  • QNB ihtiyaç kredisi faiz oranları, sigortalı ve sigortasız kredi seçimine göre değişiklik göstermektedir.
  • Görüntülü görüşme ile QNB müşterisi olup QNB Mobil’den veya qnb.com.tr adresinden ihtiyaç kredisine başvurabilirsiniz.
  • Kampanyadan yararlanmak isteyen yeni müşteriler, müşteri olma süreçlerini tamamladıktan sonraki 30 gün içerisinde kredisinin onaylanması durumunda kredilerini kullanabilirler. Müşteri olmalarını takip eden 30 gün içerisinde kredilerini kullanmayan veya kampanya kapsamında sunulan “Yeni Müşteri Kampanyası” ihtiyaç kredisi ürünü yerine farklı bir ürünü kullanan müşteriler için kampanya geçersiz hale gelecektir.
  • 74 yaşın üzerindeki müşteriler, QNB banka kredi tahsis politikaları gereğince yeni müşterilere özel faizsiz kredi kampanyasından yararlanamamaktadırlar.
  • QNB, piyasa koşullarına ve banka politikalarına göre uygun görmediği başvuruları reddetme, kampanya koşullarını değiştirme, gerekli görmesi halinde ek bilgi ve belge talebinde bulunma ve kampanyayı sonlandırma hakkını saklı tutar.
  • GSPara Uygulaması üzerinden görüntülü görüşme ile müşteri olan ve GSPara %0 faiz oranlı 25.000 TL’ye varan 3 ay taksitli kredi fırsatından yararlanan müşteriler, Yeni Müşterilere Özel İhtiyaç Kredisi Kampanyası'ndan yararlanamayacaktır.
  • Tahsis edilecek kredi tutarı müşteri özelinde değişkenlik gösterebilir.
Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Katılım sonrası yaşanacak sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

