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0 araç kredilerinin faiz oranları açıklandı! İşte 24 ve 36 ay taksitle düşük faizli araç kredileri!

15.06.2021 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

0 araç almayı düşünenler, 24 ay ve 36 ay taksitle kredi faiz oranlarını ve ödeme planlarını hesaplayarak kredi kullanıyor. Akbank, İş Bankası, Garanti BBVA, Kuveyt Türk, VakıfBank, Ziraat Bankası, Halkbank, Yapı Kredi, TEB, Vakıf Katılım, Albaraka gibi bankalar, sıfır araçlarda kredi faiz oranlarını paylaştı.

0 araç kredilerinin faiz oranları açıklandı! İşte 24 ve 36 ay taksitle düşük faizli araç kredileri!

Örneğin 100 bin TL 24 ay bir araç kredisi çekmeyi planlayanlar, 1,50'den, 1,74'e kadar faiz oranı seçenekleri ile kredi çekebiliyor. 0 araçlar için 100 bin TL, 24 ay taksitle çekilen kredilerin aylık taksitleri ise ortalama 5 bin 200 TL’leri bulabiliyor. Toplam geri ödemeler ise 125 bin TL'yi aşıyor.

24 AY TAKSİTLE 0 ARAÇ KREDİLERİNİN FAİZ ORANLARI, AYLIK TAKSİTLERİ VE TOPLAM GERİ ÖDEMESİ

Yüzde 1,55 faiz oranı ile Türkiye İş Bankası'ndan 100 bin TL'lik 24 ay taksitle kredi kullanacaklar, aylık 5 bin 203,63 TL taksit ödeyecek. Bu kredinin toplam geri ödemesi ise 125 bin 387,12 TL.

Yüzde 1,69 faiz oranı ile Akbank'tan 100 bin TL'lik 24 ay taksitle kredi kullanacaklar, aylık 5 bin 303,89 TL taksit ödeyecek. Bu kredinin toplam geri ödemesi ise 127 bin 818,36 TL.

İşte bankalar, faiz oranları, aylık taksit ödeme tablosu ve toplam geri ödeme miktarları;

Garanti BBVA: Yüzde 1,74 5.339,96 Türk lirası 128.684,04 Türk lirası

Kuveyt Türk: Yüzde 1,56 5.210,76 Türk lirası 125.558,24 Türk lirası

VakıfBank: Yüzde 1,50 5.168,08 Türk lirası 124.533,92 Türk lirası

Ziraat Bankası Yüzde 1,54 5.196,51 Türk lirası 125.216,24 Türk lirası

HalkBank: Yüzde 1,58 5.225,03 Türk lirası 125.900,72 Türk lirası

YapıKredi: Yüzde 1,59 5.232,17 Türk lirası 126.072,08 Türk lirası

TEB: Yüzde 1,64 5.267,96 Türk lirası 126.931,04 Türk lirası

Vakıf Katılım: Yüzde 1,55 5.203,63 Türk lirası 125.387,12 Türk lirası

Albaraka: Yüzde 1,65 5.275,14 Türk lirası 127.103,36 Türk lirası

0 araç kredilerinin faiz oranları açıklandı! İşte 24 ve 36 ay taksitle düşük faizli araç kredilerii

36 AY TAKSİTLE 0 ARAÇ KREDİLERİNİN FAİZ ORANLARI, AYLIK TAKSİTLERİ VE TOPLAM GERİ ÖDEMESİ

İş Bankası: Yüzde 1,55 3.835,62 Türk lirası 138.582,32 Türk lirası

Akbank: Yüzde 1,67 3.925,81 Türk lirası 141.854,16 Türk lirası

Kuveyt Türk: Yüzde 1,56 3.843,09 Türk lirası 138.851,24 Türk lirası

VakıfBank: Yüzde 1,50 3.798,38 Türk lirası 137.241,68 Türk lirası

Ziraat Bankası: Yüzde 1,54 3.828,16 Türk lirası 138.313,76 Türk lirası

HalkBank: Yüzde 1,58 3.858,06 Türk lirası 139.390,16 Türk lirası

YapıKredi: Yüzde 1,59 3.865,55 Türk lirası 139.659,80 Türk lirası

TEB: Yüzde 1,64 3.903,15 Türk lirası 141.013,40 Türk lirası

Vakıf Katılım: Yüzde 1,55 3.835,62 Türk lirası 138.582,32 Türk lirası

Albaraka: Yüzde 1,67 3.925,81 Türk lirası 141.829,16 TL

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