0 araç kredilerinin faiz oranları açıklandı! İşte 24 ve 36 ay taksitle düşük faizli araç kredileri!

Örneğin 100 bin TL 24 ay bir araç kredisi çekmeyi planlayanlar, 1,50'den, 1,74'e kadar faiz oranı seçenekleri ile kredi çekebiliyor. 0 araçlar için 100 bin TL, 24 ay taksitle çekilen kredilerin aylık taksitleri ise ortalama 5 bin 200 TL’leri bulabiliyor. Toplam geri ödemeler ise 125 bin TL'yi aşıyor.

24 AY TAKSİTLE 0 ARAÇ KREDİLERİNİN FAİZ ORANLARI, AYLIK TAKSİTLERİ VE TOPLAM GERİ ÖDEMESİ

Yüzde 1,55 faiz oranı ile Türkiye İş Bankası'ndan 100 bin TL'lik 24 ay taksitle kredi kullanacaklar, aylık 5 bin 203,63 TL taksit ödeyecek. Bu kredinin toplam geri ödemesi ise 125 bin 387,12 TL.

Yüzde 1,69 faiz oranı ile Akbank'tan 100 bin TL'lik 24 ay taksitle kredi kullanacaklar, aylık 5 bin 303,89 TL taksit ödeyecek. Bu kredinin toplam geri ödemesi ise 127 bin 818,36 TL.

İşte bankalar, faiz oranları, aylık taksit ödeme tablosu ve toplam geri ödeme miktarları;

Garanti BBVA: Yüzde 1,74 5.339,96 Türk lirası 128.684,04 Türk lirası

Kuveyt Türk: Yüzde 1,56 5.210,76 Türk lirası 125.558,24 Türk lirası

VakıfBank: Yüzde 1,50 5.168,08 Türk lirası 124.533,92 Türk lirası

Ziraat Bankası Yüzde 1,54 5.196,51 Türk lirası 125.216,24 Türk lirası