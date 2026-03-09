APP plaka kullananlar bu tuzağa düşüyor: Sıra beklemek yok ama cezası var!

Yeni düzenlemeye göre APP plaka kullandığı tespit edilen sürücülere 140.000 TL para cezası uygulanması ve araçların 30 gün boyunca trafikten men edilmesine karar verildi. Plaka basım atölyeleri önünde uzun kuyruklar oluşması ile süre 1 Nisan’a kadar uzatıldı.

SAHTE PLAKA YİNE PİYASADA

Uzun süren prosedürler ile uğraşmak istemeyen araç sahipleri ise sahte plaka üretenlerin ağına düşmeye başladı. 800-1250 TL arasındaki fiyatlara APP ve normal plaka karakterlerinde satışlar devam ediyor.

APP plaka satışları durunca, yine sahte ancak orijinal karakterlerle basılmış plakalar piyasaya sürüldü.



SÜREÇ YASA DIŞI

APP plakası olan ve elinde orijinal plakası da bulunmayan araç sahipleri uzun prosedürlerle karşılaşmamak için sahte plakacıların ürettiği orijinal karakterli plakaları almaya devam ediyor. Prosedür ve sıra beklemeden hemen satış yaptıklarını iddia ediyorlar. Tamamen yasa dışı olan bu işlem nedeniyle ceza kesilebiliyor.



MÜHRÜN SAHTESİNİ YAPIYORLAR

Darphane'nin mührünün sahtesini yaparak plaka basan özel kuruluşlar suç işliyor ve bu plakaları satın alanlar da suça aracılık ediyor. Damgayı da "Cemiyet baskılı" diye inandırmaya çalışıyorlar.

Darphane, Plaka Damgasını (Araç Plaka Damgası) 2026 yılında 16 bin TL’den satıyor. Bu damgayı sadece Şoförler Odaları'nın ilgili plaka basım atölyeleri için satışı yapılıyor.

APP plaka ya da orijinal karakterlerle satış yapan ve sözde "Cemiyet mührü" bulunduğunu iddia eden satıcılardan Resmi Mühür Beratı ve Teslim Alma Belgesi'ni talep edin.



DENETİM YAPILMAMIŞTI

Sahte plakacılar uzun yıllardır bu işi göz önünde yapıyor. Bu kişiler yasa dışı yollardan zengin olurken, plakaları alan kişiler de sahte plakaları değiştirmek için uğraşıyor.

Kaynak: NTV