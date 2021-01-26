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Benzin, motorin ve LPG indirimi 2021... Büyük indirimi EPGİS duyurdu: Pompaya ne zaman yansıyacak?

OTOMOTİV HABERLERİ  | 26.01.2021 14:22 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre 'Benzin, LPG ve motorin fiyatları düşüyor mu?' sorusunun yanıtı geldi. EPGİS'den araç sahiplerine gelen müjdeli habrre göre benzin, motorin ve LPG'ye büyük miktarda indirim bekleniyor. EPGİS Twitter'dan yaptığı açıklamada indirimin ÖTV karşılamaları bittikten sonra pompaya yansıyacağını açıkladı.

Benzin, motorin ve LPG indirimi 2021... Büyük indirimi EPGİS duyurdu: Pompaya ne zaman yansıyacak?

Son dakika EPGİS'in açıklamasına göre benzin, LPG ve motorine kallavi bir indirim geliyor. Araç sahiplerinin beklediği benzin indirimi 27, LPG Otogaz indirimi 70 ve motorin indirimi ise 25 kuruş olacak. EPGİS indirimli fiyatların ÖTV karşılamaları bittikten sonra pompaya yansıyacağını açıkladı.

BENZİN, MOTORİN VE LPG İNDİRİMİ 2021!

EPGİS'in yaptığı açıklamaya göre tüm akaryakıt ürünlerinde son dakika indirim gelişmesi yaşandı. Benzin, motorin ve LPG'ye çok büyük indirim yolda... Benzinin litre fiyatına 27, motorinin litre fiyatına 25, LPG Otogaza ise 70 kuruş indirim yapılacak. Gelişmeyi EPGİS resmi Twitter hesabından duyurdu. Peki benzin, motorin ve LPG indirimi ne zaman yapılacak?

EPGİS BENZİN, MOTORİN VE LPG İNDİRİMİNİ DUYURDU!

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), Twitter hesabında bir paylaşım yaparak benzin, LPG ve motorine indirim yapılacağını belirtti.

EPGİS benzin, motorin ve LPG indirimi müjdesini şöyle paylaştı;

"Gün itibari ile son ÖTV ayarlamaları sonrasında akaryakıtta devletçe karşılanan ÖTV miktarları (krş/lt) Benzin: 27 Motorin: 25 LPG Otogaz: 70. Bu miktarlardaki ÖTV karşılanmaları bittikten sonra olası indirimler pompa fiyatlarına yansımaya başlayacaktır." dedi.

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BENZİN İNDİRİMİ NE ZAMAN YANSIYACAK?

EPGİS’in yaptığı paylaşıma göre litre başına benzinde ÖTV karşılamaları bittikten sonra 27 kuruş, motorinde 25, LPG otogazda ise 70 kuruş indirim yapılması bekleniyor.


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Okuyucu Yorumları 9 yorum
hemen doldurun depoları yarın ZAM var
25 kurusmu cok buyık indirim allah sizi nasıl biliyorsa oyle yapsın
tamam anladık demeki indirimin 10 mislisini zam yolda
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