En ucuz sıfır arabalar Aralık 2020... Aralık ayı en uygun sıfır otomobil fiyatları! Kasım ve Aralık sıfır araba fiyatı karşılaştırma!

Koronavirüs salgınının otomotiv pazarındaki etkileri devam ediyor. İkinci el otomobillerin fiyatlarının pandemi sürecinde fiyatını ikiye katlayarak artmasından şikayet eden vatandaşlar, sıfır km araçlara yönelmek zorunda kaldı.

Aralık ayı ile birlikte bazı kurumsal bankaların uygun taşıt kampanya desteğini geri çekmesiyle birlikte sıfır araba almak için bekleyen vatandaşlar, 2020 Aralık en uygun sıfır araba listesini araştırma yapmaya başladı...

DÖVİZ KURU EN UYGUN SIFIR ARAÇLARIN ARALIK FİYATLARINI ARTIRDI!

Döviz kuru ile birlikte sıfır araç fiyatları da artmaya başladı. 2020 Aralık ayı en uygun sıfır otomobil fiyatlarını da oldukça etkileyen ÖTV zammına rağmen vatandaşlar sıfır araç almakta oldukça kararlı. Geçtiğimiz ay sıfır araç fiyatlarını gecikmeli olarak paylaşan birçok otomotiv firması, Aralık ayı en ekonomik araba fiyatlarını paylaştı. Sıfır araç almakta kararlı olan vatandaşlar, geçtiğimiz ay ÖTV zammından dolayı otomotiv fiyatlarına tepki göstermiş ve araç almaktan vazgeçmişti. Otomotiv pazarının durgunlaşmasına neden olan bu durum karşısında birçok marka Aralık ayına yeni sıfır araç kampanyası ile girerek pazarı hareketlendirmeyi planlıyor. Hem kampanyadan faydalanmak hem de en uygun sıfır arabayı almak isteyenler için, Aralık ayındaki uygun araba modellerini derledik.