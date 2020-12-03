En ucuz sıfır arabalar Aralık 2020... Aralık ayı en uygun sıfır otomobil fiyatları! Kasım ve Aralık sıfır araba fiyatı karşılaştırma!

Koronavirüs salgınının otomotiv pazarındaki etkileri devam ediyor. İkinci el otomobillerin fiyatlarının pandemi sürecinde fiyatını ikiye katlayarak artmasından şikayet eden vatandaşlar, sıfır km araçlara yönelmek zorunda kaldı.
Aralık ayı ile birlikte bazı kurumsal bankaların uygun taşıt kampanya desteğini geri çekmesiyle birlikte sıfır araba almak için bekleyen vatandaşlar, 2020 Aralık en uygun sıfır araba listesini araştırma yapmaya başladı...
Döviz kuru ile birlikte sıfır araç fiyatları da artmaya başladı. 2020 Aralık ayı en uygun sıfır otomobil fiyatlarını da oldukça etkileyen ÖTV zammına rağmen vatandaşlar sıfır araç almakta oldukça kararlı. Geçtiğimiz ay sıfır araç fiyatlarını gecikmeli olarak paylaşan birçok otomotiv firması, Aralık ayı en ekonomik araba fiyatlarını paylaştı. Sıfır araç almakta kararlı olan vatandaşlar, geçtiğimiz ay ÖTV zammından dolayı otomotiv fiyatlarına tepki göstermiş ve araç almaktan vazgeçmişti. Otomotiv pazarının durgunlaşmasına neden olan bu durum karşısında birçok marka Aralık ayına yeni sıfır araç kampanyası ile girerek pazarı hareketlendirmeyi planlıyor. Hem kampanyadan faydalanmak hem de en uygun sıfır arabayı almak isteyenler için, Aralık ayındaki uygun araba modellerini derledik.
Aralık 2020'ye ait en uygun sıfır araçları derlerken, geçtiğimiz ay Kasım ayında aynı markanın en uygun sıfır aracının fiyatlarını da ekleyerek karşılaştırma yaptık.
Otomotiv şirketleri sıfır arabalarının fiyatlarını güncellemeyi bitirmek üzere. Türkiye'de satış yapan markaların aralık ayı liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri aşağıda. Bu markaların en ucuz modeli dikkate alınarak liste hazırlanmıştır. Bugüne kadar açıklanan aralık ayı en ucuz sıfır araba fiyatları aşağıdadır. Sınırlı sayıda üretilen otomobillere de yoğun ilgi olmasından dolayı 2021 yılı Mart ayına kadar rezervasyonlar yaptırılıyor. Bazı markalar da fiyatlarını döviz kuruna göre güncelliyor.
Kasım 2020: Audi A3 Sportback 396 bin 292 lira
Aralık 2020: Audi A3 Sportback 421 bin 355 lira
Kasım 2020: BMW 118i 421 bin 400 lira
Aralık 2020: BMW 118i 401 bin 300 lira
Kasım 2020: Citroen C-Elysee 190 bin 500 lira
Aralık 2020: Citroen C-Elysee 192 bin 500 lira
Kasım 2020: Dacia Sandero 159 bin 900 lira
Kasım 2020: Dacia Sandero 158 bin 900 lira
Kasım 2020: Fiat Egea 113 bin 900 lira
Aralık 2020: Fiat Egea 123 bin 900 lira
Kasım 2020: Honda Civic 231 bin 200 lira
Aralık 2020: Honda Civic 231 bin 200 lira
Kasım 2020: Jeep Renegade 289 bin 450 lira
Aralık 2020: Jeep Renegade 289 bin 450 lira
Kasım 2020: KIA Picanto 162 bin 800 lira
Aralık 2020: KIA Rio 139 bin 400 lira
Kasım 2020: Mercedes A180 386 bin lira
Aralık 2020: Mercedes A180 Sedan 413 bin 500 lira
Kasım 2020: Peugeot 301 191 bin lira
Aralık 2020: Peugeot 208 192 bin 500 lira
Kasım 2020: Renault Clio 137 bin 900 lira
Aralık 2020: Renault Clio 137 bin 900 lira
Kasım 2020: Seat Ibiza 170 bin lira
Aralık 2020: Seat Ibiza 161 bin 500 lira
Kasım 2020: Toyota Corolla 180 bin 100 lira
Aralık 2020: Toyota Corolla 190 bin 900 lira
Kasım 2020: Volkswagen Polo 176 bin 800 lira
Aralık 2020: Volkswagen Polo 187 bin 300 lira
Kasım 2020: Land Rover Discovery Sport 947 bin 229 lira
Aralık 2020: Land Rover Discovery Sport 910 bin 626 lira
Kasım 2020: Ssangyong Korando 325 bin lira
Aralık 2020: Ssangyong Korando 325 bin lira
Kasım 2020: Suzuki Swift 216 bin 900 lira
Aralık 2020: Suzuki Swift 216 bin 900 lira
Aralık 2020: Mitsubishi Space Star 178 bin 900 lira
Aralık 2020: Nissan Micra 181 bin 800 lira
Aralık 2020: Opel Corsa 172 bin 900 lira
Aralık 2020: Hyundai i10 141 bin 600 lira
Aralık 2020: Skoda Fabia 193 bin 900 lira
Aralık 2020: Volvo V60 645 bin 715 lira
*Fiyatlar otomotiv şirketlerinin resmi web sitesinin 3 Aralık 2020 tarihi ile verdiği fiyatlarıdır.
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