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İkinci el araba fiyatları için uyarı! Yeniden başlıyor... İlk işaretler geldi

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
16.03.2024 10:48
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Genel seçimden sonra uygulamaya konan yeni ekonomi politikaları ikinci el araç piyasasında durgunluk oluştururken, fiyatlardaki düşüş yüzde 30’lara kadar ulaştı ancak sektör temsilcileri fiyatların yükseliş trendine girdiğini belirtiyor.

İkinci el araba fiyatları için uyarı! Yeniden başlıyor... İlk işaretler geldi

Geçen yılın Haziran ayından bugüne ikinci el araçtaki fiyat düşüşü yüzde 25'i bulurken, şubat ayında enflasyon ve kurdaki hareketlilik nedeniyle fiyatların yükselişe geçmeye başladığı yorumları yapılıyor.

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FİYATLAR BAZI MODELLERDE YÜZDE 30 DÜŞTÜ

Otomotiv veri şirketi Cardata’nın CEO’su Hüsamettin Yalçın Haziran 2023’ten Ocak 2024’e kadar olan dönemde ikinci el fiyatlarında ortalama yüzde 25’lik bir düşüş yaşandığını hatta kimi modellerde düşüşün yüzde 30’lara ulaştığını söyledi.
Yalçın, şunları dile getirdi:

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“İkinci elde yaşanan 7 aylık dönem fiyatların normale dönmesi ve piyasadaki spekülatif balonun sönmesi olarak yorumlanabilir. Aynı dönemde ilan sayılarına bakıldığında ise yaklaşık 550 bin adetten 850 bine çıkarak yaklaşık yüzde 54’lük bir artış yaşanmıştır. Bu artış, piyasadaki araç arzının önemli ölçüde arttığını ve alıcıların daha geniş bir seçenek yelpazesine sahip olduğunu gösterir."

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İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI YÜKSELİŞ TRENDİNE GİRDİ

VavaCars Perakende Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, fiyatlardaki düşüşün Haziran 2023 değil Ağustos 2023 itibarıyla başladığını belirterek, satış ve ilan fiyatları arasındaki farkın giderek azaldığına işaret etti.

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Gözelekli sözlerini şöyle sürdürdü:

“Enflasyon ve kurdaki değişimlerin de etkisiyle ikinci el araç fiyatlarında artış yaşandı. Geçen yıl ağustos ayından kasım ayına kadar düşüş gösteren ikinci el araç fiyatları, 2024 yılı şubat ayına kadarki süreçte yükselme grafiği çizerek Şubat 2024’te yüzde 3’lük bir artış gösterdi. Bu durum ikinci el araçların değerinin yükselme trendine girdiğini gösteriyor.”

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Anahtar Kelimeler:
ikinci el araba
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