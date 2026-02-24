Japon Toyota ABD'li mi oluyor? Dev fon teklifi yükseltti

Japon devi Toyota ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Elliott Investment Management'in, Toyota grubunun şirketi özelleştirme teklifinde hisselerini devretmeyi kabul eden yatırımcılardan Toyota Industries Corp. hisselerini satın alma teklifinde bulunduğu öğrenildi.

NTV'de yer alan habere göre ABD merkezli fonun, hisse senedi için mevcut piyasa fiyatını teklif etmeye hazır olduğunu belirttiği kaydedildi. Bir haber ajansının kaynaklarını belirtmeden, hissenin Toyota grubunun satın alma için teklif ettiğinden daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğünü bildirdiği aktarıldı.

Elliott'ın, yatırımcıları teklifi engellemek için kendisine katılmaya ikna ederek baskıyı artırdığı kaydedilirken devralma planının, Haziran 2025'te duyurulduğundan beri tartışmalı olduğu vurgulandı. Pek çok kişinin, Ocak'ta hisse başına 18 bin 800 yenlik daha yüksek bir fiyat teklif edilmesine rağmen Toyota Industries'in değerinin düşük olduğunu söylediği belirtildi. Toyota Industries hisselerinin Salı günü Tokyo'da sabah saatlerindeki işlemlerde 20 bin 270 yen seviyesinde olduğu kaydedildi.

TOYOTA FİYAT YÜKSELTTİ

Bloomberg'in haberine göre, Toyota Grubu'nun, piyasa değerinin altında kalan teklife karşı çıkan azınlık hissedarlarının baskısı üzerine Toyota Industries'i satın alma teklif fiyatını yükselttiği ve teklif süresini uzattığı aktarıldı. Grubun en güvendiği müttefiklerinin taraf değiştirmesinin, 2 Mart'taki ihale son tarihinden önce teklife kritik bir darbe indirebileceği belirtildi.

Elliott'ın, Toyota Industries'deki hissesini artırarak anlaşmayı engellemek ve diğerlerini de hisselerini satmamaya çağırmak için öncülük ettiği kaydedilirken fonun, üreticinin hisse başına en az 26 bin yen değerinde olduğunu ve kendi başına daha da büyük bir değere ulaşabileceğini belirttiği vurgulandı.

Toyota grubunun bu ay başlarında yatırımcıların yaklaşık yüzde 33'ünün hisselerini satmayı kabul ettiğini açıkladığı, grubun halihazırda sahip olduğu yüzde 25'lik hisse de dahil edildiğinde, bunun, satın alma planının zorunlu hisse satışını başlatmak için gereken eşiğe yaklaşık yüzde 9 uzaklıkta olduğu anlamına geldiği kaydedildi.

Elliott'ın pasif yatırımcıların hisselerini satmayacağına bel bağladığı, fiyatın çok düşük olduğunu söyleyerek diğer yatırımcıları da hisselerini satmamaya ikna etmeye çalıştığı anımsatıldı.

Anlaşmanın gerçekleşmesi durumunda, Toyota Industries'in, Toyota Fudosan Co. adlı halka açık olmayan bir gayrimenkul şirketinin kontrolüne geçebileceği belirtildi.

Toyota grubunun son teklifinin, şirketin değerini yaklaşık 6,1 trilyon yen olarak belirlediği, işlemin kendisinin, satın alma bedeli olan 4,3 trilyon yen de dahil olmak üzere, yaklaşık 5,4 trilyon yene mal olacağı aktarıldı.