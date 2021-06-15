Opel Astra fiyat listesi: 2021 modellerinde uygun fiyat imkânı

279 bin 500 TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda sergilenen Opel Astra, Edition, GS Line ve Elegance modelleriyle fabrikadan çıkıyor. Metalik renk, alcantara koltuk ve sunroof da dâhil edilebilen Opel Astra fiyatları ise bu konfora göre tercih sebebi oluyor.

OPEL ASTRA FİYATLARI NE KADAR?

Opel Astra, 1.2 145 HP Benzin MT6 Edition 279 bin 500 Türk lirası, 1.4 145 HP benzin Edition 313 bin 900 Türk lirası, CVT GS Line 319 bin 900 Türk lirası, 1.5 122 HP dizel edition 329 bin 900 Türk lirası, GS Line 339 bin 900 Türk lirası, Elegance 364 bin 900 Türk lirası fiyatları ile alıcılarını bekliyor.

Opel Astra'da metalik renk seçmek isteyenler ekstra olarak 2000 TL farkla aracına sahip olabiliyor. Öte yandan Elegance modellerinde Alcantara koltu 6 bin Türk lirası, sunroof ise 8 bin Türk lirası bedelle tercih edilebiliyor.

OPEL CORSA FİYATLARI NE KADAR?

1.2 75 HP BENZİN MT5 ESSENTIAL 189.900 TL

ELEGANCE 204.900 TL

1.5 102 HP DİZEL MT6 EDITION 219.900 TL

1.2 100 HP BENZİN AT8 EDITION 229.900 TL

ELEGANCE 281.900 TL kampanyalı anahtar teslim fiyatı 231.200 TL

1.2 130 HP BENZİN AT8 ULTIMATE 299.900 TL



