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ÖTV zammı sonrası TOGG'un fiyatı düştü mü? TOGG ne kadar olacak? İşte yeni fiyatı!

OTOMOTİV HABERLERİ  | 01.09.2020 15:51 | Son Güncelleme

Resmi Gazete'de yayınlanan ÖTV düzenlemesi ardından araba fiyatları ne kadar oldu araştırılıyor. Özellikle yerli otomobil TOGG'un fiyatı düştü mü araştırılıyor. ÖTV zammına dahil olmayan alt segmentlerde olan bazı otomobillerin fiyatlarına ise indirim geldi. Peki TOGG'un fiyatı ne kadar oldu, düştü mü?

ÖTV zammı sonrası TOGG'un fiyatı düştü mü? TOGG ne kadar olacak? İşte yeni fiyatı!

ÖTV zammı düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra bazı otomobillerin fiyatları düştü. Birçok zam geldiği için fiyatları düşen otomobiller vatandaşların dikkatinden kaçtı. ÖTV düzenlemesi sonrasında indirime giren otomobillerden birisi de TOGG oldu. 2022 yılında üretimi tamamlanacak olan TOGG'da Özel Tüketim Vergisi fiyatlarından etkilenmeyen otomobillerden oldu. Peki TOGG'un fiyatı ne kadar olacak? Peki, TOGG fiyatları açıklandı mı? TOGG araba fiyatı belli oldu mu?

TOGG'UN FİYATI DÜŞTÜ MÜ?

Resmi Gazete'de yayınlanan ÖTV düzenlemesi ardından araba fiyatları ne kadar oldu araştırılıyor. Özellikle yerli otomobil TOGG'un fiyatı düştü mü araştırılıyor. ÖTV zammına dahil olmayan alt segmentlerde olan bazı otomobillerin fiyatlarına ise indirim geldi. Peki TOGG'un fiyatı ne kadar oldu, düştü mü? ÖTV zammı kararıyla birlikte sosyal medyada vatandaşlar yerli otomobil fiyatlarının ne olacağını tartışıyordu. TOFF'un fiyatı da konuşulunca, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) resmi açıklama yapmak zorunda kaldı.

TOGG'un Twitter hesabından yapılan açıklama şöyle;

"Türkiye'nin Otomobili'nin fiyatlarını kim açıkladı bilmiyoruz ama biz açıklamadık. Üstelik 2022'den önce de açıklamamız mümkün değil.

Lütfen bu türden haberlere itibar etmeyiniz.

Heyecan yaratacak gelişmeler ve daha fazlası için bizi takip etmeye devam ediniz."

TOGG.


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