FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. Renault tüm dünyada 14 binden fazla kişiyi işten çıkaracak

Renault tüm dünyada 14 binden fazla kişiyi işten çıkaracak

OTOMOTİV HABERLERİ  | 29.05.2020 09:35 | Son Güncelleme

Fransız otomobil üreticisi Renault dünya genelinde 14 bin 600 çalışanıyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor

Renault tüm dünyada 14 binden fazla kişiyi işten çıkaracak

Renault SA, küresel otomotiv sektöründe uzun süredir devam eden daralmayla mücadelede maliyet azaltmak için tüm dünyada 14,600 kişiyi işten çıkarmaya ve üretim kapasitesini yaklaşık beşte bir oranında azaltmaya hazırlanıyor.

Otomobil üreticisinin Cuma günü açıkladığı plana göre Fransa'da gönüllü emeklilik ya da yeniden eğitim yoluyla iş gücünün yüzde 10'una denk gelen 4,600 pozisyon azaltacak. Dünyanın geri kalanında ise 10 binden fazla çalışan ile yollarını ayıracak. Renault tüm dünyada 180 binden fazla çalışan istihdam ediyor.

Uygulama maliyeti 1.2 milyar euroyu bulacak plan ile 2 milyar eurodan fazla (2.2 milyar dolar) tasarruf edilmesi hedefleniyor. Renault, Rusya'daki kapasitesine olası ayarlamalar yapabileceğini belirtti.

Siyasi tepki ve işçi sendikalarının muhalefetinden endişe eden otomobil üreticisi, Fransa'daki altı tesisin geleceğine ilişkin karar açıklamaktan geri durdu. Flins ve Dieppe'deki otomobil montajının kademeli olarak azaltılması da dahil olmak üzere çeşitli senaryolarla ilgili görüşmelerin başlayacağı belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dedesi hediye etti! Gizemli taşı kasada saklıyor Dedesi hediye etti! Gizemli taşı kasada saklıyor
Otomotiv devi fabrikasını kapatıyorOtomotiv devi fabrikasını kapatıyor
Hiç kimse bilmiyor ama SGK'dan çift maaş almak mümkün! Hiç kimse bilmiyor ama SGK'dan çift maaş almak mümkün!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'de 'George Floyd' isyanı büyüyor! 'Acil durum' ilan edildi

ABD'de 'George Floyd' isyanı büyüyor! 'Acil durum' ilan edildi

İçişleri Bakanlığı'ndan 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için genelge

Müjde! Eğer SGK girişiniz bu tarihten önceyse erken emekli olacak ve yüksek emekli maaşı alacaksınız!

Müjde! Eğer SGK girişiniz bu tarihten önceyse erken emekli olacak ve yüksek emekli maaşı alacaksınız!

Altın fiyatlarıyla ilgili önemli tahmin!

Altın fiyatlarıyla ilgili önemli tahmin!

1 Haziran'da açılıyor! Çalışma saatlerinde değişiklik

1 Haziran'da açılıyor! Çalışma saatlerinde değişiklik

THY'den uçakta oturum düzenine ilişkin açıklama

THY'den uçakta oturum düzenine ilişkin açıklama

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Araçların değerleri yayınlandı! Siz de aracınızın değerini öğrenebilirsiniz...

Araçların değerleri yayınlandı! Siz de aracınızın değerini öğrenebilirsiniz...

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Sıfır otomobilleri ÖTV ödemeden yarı fiyatına alabilirsiniz!

Sıfır otomobilleri ÖTV ödemeden yarı fiyatına alabilirsiniz!

Aracın kilometresini düşürüp satan için hapis cezası verildi

Aracın kilometresini düşürüp satan için hapis cezası verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Japon otomobil firmalarının küresel üretimi yüzde 60 düştü

Araç sahipleri dikkat!

ÖTV ödemeden araç almak mümkün! Fiyat yarı yarıya düşüyor...

ÖTV ödemeden araç almak mümkün! Fiyat yarı yarıya düşüyor...

Nissan, Barselona'daki fabrikasını kapatma kararı aldı

Otomotiv devi fabrikasını kapatıyor

Bursalı firmanın ürettiği minibüslerin ABD'ye ihracına başlandı

Bursalı firmanın ürettiği minibüslerin ABD'ye ihracına başlandı

Renault Nissan ve Mitsubishi ortaklığında yeni dönem!

Renault Nissan ve Mitsubishi ortaklığında yeni dönem!

İkinci elde en çok satan ilk 20 model

İkinci elde en çok satan ilk 20 model

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.