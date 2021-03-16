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Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomobil satışlarında taksit düzenlemesi

OTOMOTİV HABERLERİ  | 16.03.2021 08:28 | Son Güncelleme

Konut satışları, perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallar hakkında yönetmelikle getirilen taksitlendirme sınırlaması kapsamı dışına çıkarıldı, taşıt satışları ise düzenleme kapsamına alındı.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomobil satışlarında taksit düzenlemesi

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve değişiklik yapılan Ticaret Bakanlığı yönetmeliğine göre, taşıt satışlarında taksitlendirme sınırlaması da yeniden düzenlendi.

Buna göre, taksitlendirme süreleri; nihai fatura değeri 120,000 TL ve altında olan taşıt satışlarında 60 ay, 120,000 - 300,000 TL arasındaki taşıt satışlarında 48 ay, 300,000 TL - 750,000 TL arasındaki taşıt satışlarında 36 ay ve 750,000 TL'nin üzerinde olan taşıt satışlarında 24 ay olarak belirlendi.

Kaynak: Reuters

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